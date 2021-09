Das sind die neuen Quarantäne-Regeln für Schüler

Die Gesundheitsminister der Länder haben sich mehrheitlich für einfachere Quarantäne-Regeln bei Coronafällen in Schulen ausgesprochen. Grundsätzlich solle bei einem Fall nicht mehr für den gesamten Klassenverband Quarantäne angeordnet werden, heißt in einem Beschluss nach Beratungen mit dem Bund am Montag.

Der Vorsitzende der Länder-Ressortchefs, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern, sagte, dies solle als "Leitplanken" an die Gesundheitsämter weitergegeben werden. Im Detail gehe es zum einen um einen möglichst guten Infektionsschutz in den Schulen und den Kinderbetreuungseinrichtungen, zum anderen um so viel Präsenz wie möglich. Wichtig sei zudem eine "Quarantäne mit Augenmaß", betonte Holetschek. Der Beschluss wurde bei Enthaltung zweier Bundesländer angenommen.

Bei guter Luftreinigung auch Quarantäne-Verzicht denkbar

Kinder, die als enge Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt werden und keine Symptome haben, sollen diese frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden können. Dabei sollen die Gesundheitsämter vor Ort im Einzelfall auch abweichend entscheiden können. Quarantäne-Anordnungen sollen generell abhängig von Schutzkonzepten mit Lüftung, Tests und dem Tragen von medizinischen Masken erlassen werden.

Wenn in einer Einrichtung gute Hygienemaßnahmen, eine gute Luftreinigung und ein gutes Maskenmanagement vorhanden seien, bestehe auch die Möglichkeit, ganz auf Quarantänemaßnahmen zu verzichten. Das alles müssten die Gesundheitsämter dann je nach Lage entscheiden, erklärte Holetschek. Am fünften Tag einer Quarantäne soll es zudem möglich sein, sich "freizutesten", erläuterte der bayerische Gesundheitsminister weiter. Erlaubt seien sowohl ein PCR-, als auch ein Antigen-Schnelltest. Zudem sei bei einem Corona-Fall ein engmaschiges Testkonzept für die Klasse oder Gruppe vorgesehen. Ziel sei es, möglichst viele Neuinfektionen zu vermeiden. Geimpfte und Genesene seien von Quarantänemaßnahmen ausgenommen.

Verkürzung der Quarantäne nach Freitesten möglich

Bislang gehen die Länder bei einer Quarantänedauer von 14 Tagen unterschiedlich damit um, sollte sich in einer Klasse ein infizierter Schüler finden. Teilweise werden nur Sitznachbarn in Quarantäne geschickt, teils ganze Klassen.

BR-Reporter Arne Wilsdorff sagte im Nachgang der Gesundheitsministerkonferenz, es sei zwar ein großer Wille zur Einheitlichkeit kommuniziert worden, aber es seien nur wenige wirklich einheitlich Maßstäbe festgelegt worden. Die Regelungen seien nicht so konkret, als dass sie wirklich ein bundesweit einheitliches Vorgehen vorgeben würden: wie viele Schüler sich im Infektionsfall in Quarantäne begeben müssten, liege letztendlich im Ermessen der einzelnen Bundesländer.

Präsenzunterricht soll gewährleistet werden

Für Bayern sei die klarste Botschaft: Der Präsenzunterricht soll gewährleistet werden - darauf liegt die Priorität. Das gilt für Schulen, Kitas und Universitäten. Diese Haltung sei bundesweiter Konsens.

Auffrischungsimpfungen kontrovers diskutiert

Ein weiterer Diskussionspunkt seien die Auffrischungsimpfungen gewesen, führte Holetschek aus. Es sei "kontrovers diskutiert" worden, so Holetschek. Trotzdem sei man zu der Einigung gekommen, dass auch in der Gruppe der über 60-Jährigen Auffrischungen möglich sein sollten. Diese sollten "zum jetzigen Zeitpunkt nach individueller Entscheidung und ärztlicher Beratung" stattfinden können. Gedacht sei diese Möglichkeit vor allem für Menschen mit einem hohen Risiko für schwere Verläufe.

In diesem Zusammenhang ergehe auch eine Bitte an die Ständige Impfkommission (STIKO), die Datenlage möglichst bald zu prüfen, betonte der CSU-Politiker. Aus Sicht der Gesundheitsminister hätten vorhandene Daten vor allem aus internationalen Erhebungen die Nützlichkeit von Auffrischungsimpfungen "im Sinne der Vorsorge" bereits belegt. Dieser Schritt müsse schnell gegangen werden.