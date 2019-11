"Das schaffst du nie": Der 72 Stunden Talkshow-Weltrekord

Bisher halten den Weltrekord zwei Moderatorinnen des syrischen Staatsfernsehens. 2014 waren sie 70 Stunden und fünf Minuten auf Sendung – mit ganz kurzen Pausen und kaum Schlaf. ARD-alpha sendet nun 72 Stunden live. Außerdem wird der Weltrekordversuch im "Das schaffst du nie!"-Kanal sowie im "ARD-alpha-Kanal" bei YouTube gestreamt. BR Fernsehen und Das Erste steigen immer wieder live in die Sendung ein.

Erfolgskonzept "Das schaffst du nie!"

In dem Funk-YouTube-Format "Das schaffst du nie!" beweisen Ariane Alter und Sebastian Meinberg immer wieder, was alles geht: im Regenwald in 24 Stunden 1.000 Bäume pflanzen oder auch 24 Stunden am Stück Radfahren. Redakteur Marc Seibold wettet dabei immer gegen die beiden und stellt ihnen gerne knifflige Fallen. Auch bei der längsten Talkshow der Welt wird Marc keine große Unterstützung sein und schon einmal das verlockende Himmelbett für die Hosts beziehen.

Das Ziel: Unterhaltsame Wissensvermittlung

"Werde mit uns jede Stunde ein Stückchen schlauer – 72 Stunden Smart-TV" ist das Motto der Rekordshow, die im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" läuft. Gemeinsam mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern sowie zahlreichen prominenten Talkgästen werden die beiden Hosts jede Stunde schlauer: Von kniffligen Fragen des Alltags bis hin zu wissenschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Themen reicht das Spektrum der Gespräche.