Das Sandmännchen feiert seinen 60. Geburtstag

Es hat Generationen von Kindern begleitet und gehört in vielen Familien bis heute zum festen Abendritual: In diesem Jahr feiert das Sandmännchen seinen 60. Geburtstag. Doch eigentlich existiert es schon wesentlich länger. Schon vor 200 Jahren hieß es etwa in den Märchen der Gebrüder Grimm: "Wenn der Sandmann dem schläfrigen Kind Sand in die Augen streut, dann ist es Zeit, ins Bett zu gehen."

Der Dichter und Schriftsteller Hans Christian Andersen machte aus dem Sandmännchen schließlich eine Figur, die den Kindern an jedem Abend der Woche vor dem Schlafengehen eine Geschichte erzählt. In der DDR wurde daraus die berühmte Fernsehserie. Sie lief ab dem 22. November 1959 im "Deutschen Fernsehfunk".

Früher Puppe - heute Computeranimation

Auch in Westdeutschland gab es ein Sandmännchen - das war jedoch nie so beliebt wie sein Pendant im Osten. Seit der Wiedervereinigung läuft das "Ost"-Sandmännchen in ganz Deutschland. Das Sandmännchen ist damit die älteste Kinderserie überhaupt, die immer noch im Fernsehen zu sehen ist. Früher war er eine Puppe, heute wird der Sandmann am Computer animiert.

Am Anfang jeder Folge kommt das Sandmännchen zu einem Kind und bringt ihm eine Geschichte mit. Das können kurze Zeichentrickfilme sein, Lieder, oder Geschichten, die von Handpuppen gespielt werden. Zu den bekanntesten und ältesten Puppenfiguren gehören der Kobold Pittiplatsch und Moppi, der Hund. Das berühmte Titellied soll Wolfgang Richter übrigens an nur einem Abend im November 1959 komponiert haben. Es ist bis heute unverändert.