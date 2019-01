Das Ringen um den Brexit: Mays neuer Plan

Das britische Unterhaus stimmt am Abend über das weitere Vorgehen beim EU-Austritt ab. Im Mittelpunkt der Nachverhandlungen: die Grenze auf der irischen Insel.

"Wir werden ausloten, wie wir unserer Verpflichtung, keine Kontrollen an der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland entstehen zu lassen, so gerecht werden, dass wir dafür die Zustimmung des Unterhauses und der Europäischen Union finden", die britische Premierministerin Theresa May vor einer Woche im Parlament.

Backstop bleibt ein Knackpunkt

Der sogenannte Backstop im Austrittsabkommen hat viele Gegner in den Reihen der Regierung. Solange es noch kein richtiges Handelsabkommen mit der EU gibt, würde er in Nordirland zu anderen Regeln als im Rest Großbritanniens führen. Die britische Provinz würde enger mit dem Europäischen Binnenmarkt verbunden bleiben. Inakzeptabel, sagt die DUP, die Partei der nordirischen Protestanten, die die konservative Minderheitsregierung normalerweise unterstützt. Die Garantie der offenen Grenze könnte auch dazu führen, dass ganz Großbritannien in der Europäischen Zollunion bliebe. Geht gar nicht, meinen die konservativen Brexit-Anhänger, die davon träumen, wieder in eigener Regie Zollsätze festzulegen und eigene Handelsabkommen abzuschließen.

Deshalb drängen ihre eigenen Abgeordneten die Premierministerin, den Backstop zumindest zeitlich zu befristen oder ihn durch nicht näher genannte "alternative Maßnahmen" zu ersetzen. Das ist das Ziel des Antrags, mit dem Graham Brady, der Vorsitzende der konservativen Hinterbänkler, die Premierministerin nach Brüssel schicken will.

"Ich glaube, dass das Austrittsabkommen ohne den Backstop eine Mehrheit erreichen kann. Wenn das Unterhaus das klarmacht, senden wir ein eindeutiges Signal an die EU und stärken die Hände der Premierministerin in den Verhandlungen." Graham Brady, konservativer Abgeordneter

Auch eine Verschiebung des Austrittstermins steht im Raum

Das Problem allerdings: Die EU will das Austrittsabkommen nicht noch einmal aufschnüren. Und deshalb könnte ein weiterer Antrag aus den Reihen des Parlaments die Premierministerin auf einen ganz anderen Weg schicken. Zusammen mit einigen Konservativen stellt die Labour-Abgeordnete und Vorsitzende des Innenausschusses Yvette Cooper Theresa May ein Ultimatum: Wenn bis Ende Februar kein Abkommen zustande komme, müsse der Austrittstermin 29. März verschoben werden, um auf jeden Fall einen ungeregelten Brexit zu vermeiden.

"Ich will nicht, dass meine Wähler unter einem No Deal leiden. Ich will nicht, dass in meinem Wahlkreis die Jobs bei Haribo oder Burberry verloren gehen. Die Premierministerin muss den ungeordneten Austritt ausschließen." Yvette Cooper, Labour-Abgeordnete

Die Anträge, die heute eine Mehrheit im Unterhaus finden, bestimmen damit die Richtung des Brexits. Der inzwischen weltweit bekannte Speaker des Unterhauses, John Bercow, spielt dabei eine wichtige Rolle. Er entscheidet, welche Anträge überhaupt zur Abstimmung zugelassen werden.