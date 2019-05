Das Rennen um Mays Nachfolge läuft

Theresa May hat selten Gefühle gezeigt in den letzten Jahren, aber heute, am Ende ihrer Rücktrittsrede, wurde sie richtig emotional:

"Ich werde mein Amt bald abgeben. Es ist die Ehre meines Lebens gewesen, Premierministerin zu sein. Die zweite Frau in diesem Amt, aber sicherlich nicht die letzte. Ich gehe nicht im Groll, sondern mit großer Dankbarkeit, die Möglichkeit gehabt zu haben, dem Land zu dienen, das ich liebe." Theresa May, Premierministerin Großbritanniens

May den Tränen nahe – damit hat sie einmal mehr überrascht. Sie wird nun als die gescheiterte Premierministerin in die Geschichte eingehen – dabei hätte sie alle Chancen auf ihrer Seite gehabt, meint ihr Parteikollege Peter Bone:

"Sie hätte Nationalheldin werden können. Wenn sie ihr Wort gehalten hätte und wir am 29. März die EU verlassen hätten. Ich glaube, das hat sie im Unterhaus 108 mal gesagt. Wenn wir am 29. März ausgestiegen wären, dann hätte sie den Brexit geliefert, den alle wollten." Peter Bone, Parlamentsabgeordneter der Konservativen

Weder die Opposition noch ihre eigene Partei waren zuletzt auf Mays Seite

Am Vormittag war die Premierministerin mit dem Fraktions-Chef der Tories, Graham Brady, zusammengetroffen, der Mays Ablösung vehement betrieben hat. Jetzt war der Druck so groß, dass May nachgeben musste. Die entscheidende Wende kam mit ihrer Rede am Dienstag, als sie den Entwurf für ein EU-Austrittsgesetz vorstellte. Die Oppositionsparteien waren empört, dass das Parlament zwar das Recht erhalten sollte, über ein zweites Referendum zu entscheiden, dieses Recht aber an die Zustimmung zum Austrittsgesetz gekoppelt sein würde. Und Mays eigene Partei war zu großen Teilen entsetzt, dass überhaupt die Möglichkeit eines zweiten Referendums bestehen sollte.

Unzählige Male hat May in ihrer Amtszeit betont, dass sie "liefern" wolle. Jetzt ist endgültig klar: Ihr Brexit-Deal ist tot - zum großen Bedauern der Premierministerin:

"Es ist nun die Aufgabe meines Nachfolgers, einen Weg zu finden, das Referendum umzusetzen. Um das zu schaffen, wird er oder sie einen Konsens finden müssen, den ich nicht erreichen konnte. So eine Übereinstimmung kann nur gefunden werden, wenn alle Seiten bereit zu Kompromissen sind." Theresa May, Premierministerin Großbritannien

Brexit-Abkommen scheint in weite Ferne zu rücken

Es ist allerdings zweifelhaft, ob ein Nachfolger von May überhaupt dazu bereit sein wird, Kompromisse einzugehen. Insgesamt steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es einen No-Deal geben wird – Großbritannien also ganz ohne Abkommen aus der EU aussteigt. Denn es wird allgemein damit gerechnet, dass die Tories nun einen Hardliner an die Spitze wählen, der sich im Brexit-Prozess eher unnachgiebig zeigt. Davon geht auch der Tory-Abgeordnete Mark Francois aus:

"Wir müssen jetzt mit dem Bewerbungsprozess für einen neuen Parteichef beginnen, der mit großer Wahrscheinlichkeit ein Brexiteer sein wird – wer konkret, müssen wir noch sehen. Hoffentlich wird das ein Premierminister sein, der sich wirklich verpflichtet fühlt, die EU zu verlassen und uns dann auch wirklich rausführt." Mark Francois, Tory-Abgeordneter im britischen Parlament

Mögliche Nachfolger bringen sich in Position

Das Schaulaufen derjenigen, die May im Amt beerben wollen, hat schon begonnen. Der prominente Ex-Außenminister Boris Johnson hatte ja schon vor einigen Tagen wissen lassen, dass er kandidieren will - und heute Nachmittag hat nun auch der amtierende Außenminister Jeremy Hunt seinen Hut in den Ring geworfen. Es dürften noch deutlich mehr Kandidaten werden.

Offiziell wird das Bewerbungsverfahren allerdings erst am 10. Juni beginnen und soll dann Ende Juli, noch vor der Sommerpause, abgeschlossen sein. Labour-Chef Jeremy Corbyn will die Dinge nicht einfach so laufen lassen. Er fordert Neuwahlen, damit klar wird, in welche Richtung das Land nun gehen will.