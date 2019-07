Das Prinzip "EU-Spitzenkandidat"

Das Europaparlament hat seit dem Reformvertrag von Lissabon ein Mitspracherecht dabei, wer die EU-Kommission führt. Der Hintergedanke dabei war auch, den Wahlkampf interessanter zu machen und etwas gegen die sinkende Wahlbeteiligung zu tun. Artikel 17 des Vertrages legt fest, dass der Kandidat eine Mehrheit im Parlament braucht.

Das Vorschlagsrecht hat aber weiter der Rat der Staats- und Regierungschefs, der dabei das Ergebnis der Europawahlen "berücksichtigt". Einen "Automatismus" schloss der Rat aber aus und behielt sich das Recht vor, auch einen anderen Bewerber zu nominieren.

Erster Anlauf 2014 mit Hindernissen

Bei der Europawahl 2014 hatten die Parteien erstmals EU-Spitzenkandidaten aufgestellt. Einer von ihnen, der konservative Luxemburger Jean-Claude Juncker, wurde Kommissionschef. Das war aber kein Selbstläufer. Es dauerte einige Tage, bis diese Personalie durch war. Gerade die Briten stellten sich lange quer. Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zögerte.

Macron hält nichts von Spitzenkandidaten

Auch dieses Mal war vorab bereits klar, dass einige Mitgliedsstaaten Vorbehalte gegen das Spitzenkandidatenmodell haben und das sogar bis hin zur Ablehnung ging. Der prominenteste Gegner: Emmanuel Macron. Der französische Präsident sagte bei einem Gipfel im April, Spitzenkandidaten seien erst dann sinnvoll, wenn es länderübergreifende Kandidatenlisten gebe. Die Idee: Alle europäischen Wähler bekommen eine zusätzliche zweite Stimme und können sie ihrem favorisierten Kandidaten auf der EU-weiten Liste geben.

Gewählt werden Parteien

Tatsächlich standen auch bei der Europawahl 2019 nicht die Spitzenkandidaten zur Wahl. Die Wähler konnten sich entscheiden, welcher Partei sie ihre Stimme geben wollen. Hier in Deutschland waren auf dem Stimmzettel je nach Bundesland unter dem fett gedruckten Parteinamen die jeweiligen Landespolitiker aufgeführt, die ins Europaparlament einziehen wollen.

Wer ist Manfred Weber?

Der Bekanntheitsgrad der Spitzenkandidaten hielt sich dabei in Grenzen. Vorwahlbefragungen von infratest dimap über den bevorzugten Kandidaten der deutschen Wähler ergaben: Zwei Drittel konnten sich nicht zwischen Manfred Weber und Frans Timmermans entscheiden, sie wählten die Antwort "kann beide nicht beurteilen". In anderen EU-Staaten spielten die Kandidaten im Wahlkampf gar keine Rolle.

Ende der "GroKo" in Europa

Das Wahlergebnis stellte die beiden großen Parteienfamilien EVP (Konservative) und S&D (Sozialisten/Sozialdemokraten) dann vor ein Problem: Beide Lager verloren und kamen erstmals seit 40 Jahren nicht mehr auf eine gemeinsame Mehrheit. Vorbei die Zeiten, in denen sie die Vergabe wichtiger Posten unter sich ausmachen konnten. Liberale, Grüne und Rechtsnationale hatten zu viel zugelegt. Eine Mehrheit aus mindestens drei Fraktionen wurde nötig. Doch das Europaparlament konnte sich nicht schnell auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen, der den Rat in Zugzwang hätte bringen können.

Paketlösung: Alle müssen Ja sagen

Die Staats- und Regierungschefs spielten dann mehrere Varianten durch. Begleitet von sehr großem Medieninteresse; die Gespräche selbst – in großer Runde und auch in Vier-Augen-Treffen, dem so genannten Beichtstuhlverfahren – fanden wie üblich hinter verschlossenen Türen statt. Die Mitgliedsstaaten suchten dabei nach einer Paketlösung für fünf Top-Jobs in der EU, die alle zufrieden stellt: Große wie kleine Länder, ausgewogen nach Parteizugehörigkeit und Geschlecht. Dabei kam es sogar zur Situation, dass sich Angela Merkel (CDU) für den sozialdemokratischen Kandidaten Timmermans stark machte. Die nötige Mehrheit kam aber weder für Timmermanns noch für Weber zustande.

Führt der Durchbruch das Modell "Spitzenkandidat" zu Grabe?

Weg frei für die Kompromisskandidatin Ursula von der Leyen, die die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission wäre. Sie stammt zwar aus dem konservativen Lager und damit der stärksten Parteienfamilie im Europaparlament. Kritiker halten ihr aber unter anderem vor, sie sei doch gar nicht zur Wahl gestanden, geschweige denn Spitzenkandidatin gewesen.

Der scheidende Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker kommentierte den Ausgang der Postenvergabe so: Der "Spitzenkandidaten-Prozess hat einen Knacks gekriegt". Und Bundeskanzlerin Merkel sagte, das Modell habe eben noch erhebliche Schwächen, die es in den kommenden Jahren zu beseitigen gelte.