Witze und Likes: Das Pandemie-Leben des Kovid Kapoor

"My name is Kovid and I'm not a virus" - so stellt sich der Inder Kovid Kapoor auf Twitter vor. Seit Beginn der Pandemie hat sich das Leben Kapoors verändert: Namenswitze und Irritationen begleiten seinen Alltag. Er nimmt's locker und hat viele Fans.