Das Mallorca-Experiment: Deutsche "Pilot-Urlauber"

Diesen Anblick werden viele Mallorquiner nicht mehr vergessen: ein fast leere Playa de Palma. Und das im Juni. Nur eine Handvoll Einheimische saß in den vergangenen Tagen und Wochen auf dem rund 4,5 Kilometer langen Strandabschnitt östlich der Inselhauptstadt.

"Das haben wir noch nie erlebt. Es ist so leer wie im Januar oder Februar – nur mit gutem Wetter." Mallorquinische Familie

Erste Urlauber auf Mallorca gelandet

Von heute an wird sich das Bild ändern: Am Vormittag ist die erste Urlaubermaschine aus Düsseldorf auf dem Flughafen Palma gelandet. Der Empfang dort war ungewöhnlich, denn das Interesse spanischer und deutscher Medien nach 92 Tagen Stillstand ist riesig. Rund 100 Journalisten warteten am Airport auf die ersten deutschen Feriengäste. Ein zweiter Flug aus Frankfurt wird am frühen Abend erwartet.

Test für Sicherheitsmaßnahmen gegen Covid-19

Knapp 11.000 Gäste aus Deutschland dürfen am Pilotprojekt teilnehmen und die Balearischen Inseln besuchen, bevor Spanien seine Grenzen offiziell wieder öffnet. Deutschland wurde nach Angaben der Regionalregierung ausgewählt, weil von dort die meisten Urlauber nach Spanien kommen und weil die Pandemie in Deutschland ähnlich gut unter Kontrolle ist wie auf den Balearen.

Diese Urlauber erfüllen für die spanische Regierung eine Art Mission: Mit ihnen wollen die Behörden überprüfen, ob die Corona-Sicherheitsmaßnahmen ausreichend sind, so Spaniens Ministerpräsident Sánchez: "Dieses Pilotprojekt bringt uns viel. Wir lernen daraus für die nächsten Monate. Unser Land hat sich schon einen Namen als Qualitäts-Reiseziel gemacht. Wir möchten, dass Spanien auch für Sicherheit und für Gesundheitsschutz steht."

Generalproben: Mitarbeiter als Gäste in Hotels

Um auch den Teilnehmern des Pilotprojekt ausreichend Schutz zu bieten, haben die Hotels in den vergangenen Wochen Generalproben gemacht. Das Hotel Cristina an der Playa de Palma zum Beispiel hat die eigenen Mitarbeiter als Gäste eingeladen, um die Abläufe durchzuspielen: Wie eng wird es an der Rezeption, wenn ein voller Reisebus ankommt? Werden die Abstände am Frühstücksbuffet eingehalten? Klappt es, dass jeder seine Hände desinfiziert?

"Diesen Test machen wir, bevor irgendein zahlender Kunde ins Hotel kommt. Das ist uns ganz wichtig. Wann immer wie uns bereit fühlen – und wir sind jetzt an dem Punkt – freuen wir uns natürlich über jeden Gast, der kommt." Hotelmanager Finn Ackermann

Hälfte der Wirtschaftsleistung Mallorcas hängt am Tourismus

Sowieso freut sich Mallorca wieder auf Urlauber. Zwar genießen die meisten Einheimischen die fast schon unwirkliche Ruhe im Juni. Aber ihnen ist auch klar, dass die Insel vom Tourismus abhängig ist; er macht etwa die Hälfte der Wirtschaftsleistung Mallorcas aus.

Die Ruhe dürfte aber schneller enden als gedacht. Die spanische Regierung hat gestern erklärt, alle Reisenden aus dem EU-Ausland schon ab dem 21. Juni wieder ins Land zu lassen. Ursprünglich war das erst für den 1. Juli geplant. Der positive Verlauf der Virus-Pandemie lasse die frühere Öffnung zu, so Ministerpräsident Sánchez.

Spanien: In einer Woche wieder "normaler" Tourismus

Das heißt aber auch: Die Testphase mit den Pilot-Touristen verkürzt sich. Anstatt zwei Wochen können sie nur noch eine Woche die Sicherheitsprotokolle durchspielen. Denn dann soll der "normale" Tourismus wieder anlaufen.