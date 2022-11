Das Kreuz mit dem Kreuz: Religion und Außenpolitik

Anfang November in Münster. Zwei Tage Krisendiplomatie liegen hinter Annalena Baerbock. Die Bundesaußenministerin sucht beim G7-Treffen eine gemeinsame Haltung zum Krieg in der Ukraine, den Protesten im Iran, dem Machtstreben Chinas.

Und dann das: Nach dem Treffen wird die Grünen-Politikerin als erstes gefragt, warum ihre Mitarbeiter für die Konferenz im Friedenssaal des Rathauses ein historisches Holzkreuz abhängen lassen haben. Ihre Antwort: Es sei keine bewusste Entscheidung gewesen, erst recht keine politische. Baerbock spricht von einer "organisatorischen Entscheidung", die sie bedauere.

Benediktinerpater sieht mangelnde Sensibilität

Alles nur ein Versehen? Pater Nikodemus Schnabel hat im Interview mit BR24 eine andere Erklärung: "Es fügt sich nahtlos ein in das, was ich analysieren würde: Es gibt einfach eine mangelnde Sensibilität." Der Benediktinerpater sieht dabei keine bösen Absichten. Aber Religion werde als etwas Sperriges und Komisches wahrgenommen und in einem Atemzug mit Problemen. Dabei könne Religion doch helfen, Lösungen zu finden. Zum Beispiel für Versöhnung zu sorgen nach Kriegen und Konflikten.

Schnabel hat ein Jahr für das Auswärtige Amt gearbeitet. Er hat das Referat "Religion und Außenpolitik" mit aufgebaut. Ziel war es, das Netzwerk der Religionsgemeinschaften für die Diplomatie zu nutzen. Doch nach dem Wirbel um eine Personalie will das Auswärtige Amt keine Verträge mehr mit externen Beratern aus den Religionsgemeinschaften schließen.

Auswärtiges Amt streicht Zuschüsse

Es ist nicht die einzige Änderung. Das Ministerium hat dem Auslandssender "Deutsche Welle" das Geld gestrichen für das Islamportal "Qantara". Wie es mit der Internetseite weitergeht, ist offiziell noch nicht bekannt.

In Lindau am Bodensee wird es außerdem keine großen Religionskonferenzen mehr geben. Drei Jahre lang hatte das Auswärtige Amt die Stiftung "Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft" finanziell unterstützt. Jetzt ist Schluss damit. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es dazu: Eine Verlängerung des Projekts sei nie geplant gewesen. Außerdem prüfen Rechnungshöfe gerade die Finanzen der Stiftung.

Ampel will "Religion und Außenpolitik" stärken

Pater Nikodemus Schnabel beobachtet, dass viele Politikerinnen und Politiker momentan auf Distanz zu den Kirchen gehen. Diese seien schließlich stark mit der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale beschäftigt. Von den Kirchen erwarte die Politik, erstmal ihre Hausaufgaben zu machen. Dann könne man wieder miteinander reden. Er halte das für fatal, zumal in der Außenpolitik.

Eigentlich hatten SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Bereich "Religion und Außenpolitik" zu stärken. Wie passen dazu das Aus für Projekte und Kooperationen?

Was kann Religion in der Diplomatie leisten?

Annette Schavan war vier Jahre deutsche Botschafterin im Vatikan. Eine Lehre aus dieser Zeit: Wer Religion unterschätzt, verstehe Vieles in der internationalen Politik nicht. "Das ist ein ganz großes Potential." Nach ihren Worten ist es notwendig, zu verstehen, welche Rolle Religionen auf der politischen Bühne spielen - aktuell zum Beispiel in Russland.

Die frühere Bundesbildungsministerin spricht sich dafür aus, die Religion als eine eigene Säule der Außenpolitik aufzubauen. Neben Wissenschaft, Bildung und Kultur.

Kürzungen für Kulturbereich abgewendet

Im Auswärtigen Amt gehört das Referat "Religion und Außenpolitik" zu der Abteilung "Kultur und Gesellschaft". Die ist in den gerade beendeten Haushaltsverhandlungen gut weggekommen. Die befürchteten Kürzungen blieben aus. Doch das Auswärtige Amt setzt neue Schwerpunkte. Das spüren zum Beispiel die geförderten Kultureinrichtungen.

Die CDU-Politikerin Schavan hofft, dass das Potential der Religion erkannt wird – auch von Außenministerin Baerbock. Mangelnde Sensibilität für das Thema will sie ihr im Gespräch mit BR24 nicht unterstellen: "Ich hoffe, dass die Geschichte, die uns alle beschäftigt hat in Münster mit dem Kreuz, gleichsam eine Geschichte war, aus der gelernt wird und die auch nicht die persönliche Entscheidung der Ministerin war."

Ministerium betont Bedeutung der Abteilung

Aus dem Auswärtigen Amt heißt es: Die Diplomatie profitiere davon, religiöse Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger als Ansprechpartner zu haben. Das Referat "Religion und Außenpolitik" wird seinen Aufgaben auch in Zukunft nachgehen. Ob dauerhaft als eigenständiger Bereich, scheint aber alles andere als sicher.