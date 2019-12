Das kommt in 2020

Und es kommt doch: Kurz vor knapp haben sich Bund und Länder auf ein Klimapaket geeinigt, das in Ansätzen schon 2020 spürbar sein wird - zumindest finanziell. So wird die Mehrwertsteuer auf Bahntickets zum Jahreswechsel von 19 auf sieben Prozent reduziert - die Bahn verspricht, den Vorteil zügig an die Kunden weiterzugeben. Dafür wird zum 1. April die Luftverkehrssteuer erhöht, für Flüge in Europa etwa um 5,53 Euro auf 13,03 Euro. Was die Fluggäste davon merken, hängt von den Fluggesellschaften ab.

Besitzer von Häusern und Wohnungen, die älter als zehn Jahre sind, können Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung ab 2020 für drei Jahre fördern lassen.

Die umstritteneren Teile des Pakets - CO2-Aufschläge auf Benzin und Heizöl, im Gegenzug eine höhere Pendlerpauschale und eine Reduzierung der EEG-Umlage - greifen ab 2021. Wer von den Reformen profitiert und wer verliert, lässt sich also frühestens dann sagen. Dass die gemütlich geheizte Wohnung für viele schon in den nächsten Monaten teurer wird, liegt an den Versorgern: rund die Hälfte hat zum Jahreswechsel Preiserhöhungen angekündigt.

