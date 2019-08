vor 29 Minuten

Das Irrationale nimmt zu: Stimmung in Sachsen vor der Wahl

Außer in Brandenburg wird am Sonntag auch in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die Stimmungslage im Freistaat ist paradox: mit der Wirtschaft sind die Sachsen zufrieden. Trotzdem herrscht Proteststimmung.