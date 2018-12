Das erwartet uns im Jahr 2019

Wo 2019 gewählt wird

Die Landtagswahlen hat Bayern im Oktober 2018 hinter sich gebracht. Die nächste Kommunalwahl im Freistaat steht erst 2020 an, die nächste Bundestagswahl wäre planmäßig 2021. Doch der Wahlkampf lässt uns nur eine kurze Verschnaufpause: Am 26. Mai 2019 wird das neue EU-Parlament gewählt. Aktuell ist Bayern in Brüssel durch 14 Abgeordnete vertreten.

Jenseits des Freistaats bestimmen am gleichen Maitag die Bremer die Zusammensetzung der nächsten Bürgerschaft, in neun weiteren Bundesländern gibt es Kommunalwahlen. Dazu kommen am 1. September Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, und am 27. Oktober wird in Thüringen gewählt.

Keine Wahl lässt uns ein weiterer Fixtermin von erheblicher politischer Bedeutung: Am 29. März soll der Brexit in Kraft treten - und könnte hart werden.