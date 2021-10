Das erhoffen sich die Nachbarländer von der Zeit nach Merkel

Auch die europäischen Nachbarn realisieren jetzt: In Deutschland brechen neue Zeiten an. Pascal Thibaut arbeitet für das französische Radio und muss fast schmunzeln, als er sagt: Merkel hat in ihrer Amtszeit mit vier unterschiedlichen Staatspräsidenten gearbeitet. "Man war auf sie eingestellt und wusste, wo man dran ist. Plötzlich kommt eine Zeit des Unbekannten, mit unsicheren Perspektiven."

Frankreich tendiert zur Ampel - für einen Umbau in Europa

In Frankreich hofft man, dass die Regierungsbildung möglichst schnell geht. Frankreich übernimmt am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft und Frankreichs Präsident Macron hat viel vor. Dazu braucht er Deutschland an seiner Seite. Und hat, so schätzt es Pascal Thibaut ein, eine klare Präferenz: "Mit einer Ampel-Konstellation könnte Paris möglicherweise leichter Reformvorschläge durchsetzen, was zum Beispiel flexiblere Stabilitätskriterien in Europa angeht." Flexiblere Stabilitätskriterien” - ein anderer Begriff für den Umbau der Maastricht Regeln. Sie begrenzen die Neuverschuldung und Schuldenaufnahme in der Eurozone. Das zu lockern, wünschen sich einige Euroländer, nicht nur Frankreich.

Italien hofft auf schnellere Entscheidungen und mehr Flexibilität bei den Finanzen

Auch in Italien hofft man, dass zum Beispiel der Corona-Wiederaufbau-Fonds, der gemeinsame europäische Schulden erlaubt, keine einmalige Angelegenheit bleibt. Europäische Schulden, womöglich als Regelfall, sind aber für Union und FDP ein rotes Tuch. Olaf Scholz sei da offener, sagt Tonia Mastrobuoni von der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Beide Kanzlerkandidaten seien klar proeuropäisch - insofern setzt man darauf, dass es mit Hilfe Deutschlands gelingt, Entscheidungen in Europa zu beschleunigen.

Die ungelöste Migrationsfrage – Italien setzt auf Deutschland

Deutschland hat immer wieder großzügig Flüchtlinge aufgenommen. Auch wenn es galt, Migranten von Rettungsschiffen zu übernehmen. Doch diese Form der Verteilung könne so nicht bleiben, sagt Tonia Mastrobuoni: "Dieses improvisieren, dass man immer wieder entscheiden muss, wer nimmt jetzt Flüchtlinge auf, die in Italien und Griechenland ankommen, das kann einfach nicht funktionieren. Man erwartet von Deutschland, dass dieses Problem in Europa endlich gelöst wird."

Polen fürchtet zu viel Milde gegenüber Putin

In Warschau dachte man lange, dass Armin Laschet die Wahl gewinnen würde. Auf die SPD schaut man in Polen mit einer gewissen Skepsis. Auch wegen der Erfahrungen mit Alt-Bundeskanzler Schröder, der mit Putin gute Beziehungen pflegt. Auch das Nordstream-2 Projekt hat man in Warschau als Bedrohung wahrgenommen. Und gar nicht gern gesehen, wie Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Fertigstellung der Pipeline durchdrückte. Marcin Antosiewicz war lange für das polnische Fernsehen in Berlin und sagt: "Es gibt einen Teil der SPD-Politiker, die ganz gerne mit Putins Russland kooperieren und zum Teil Geld machen, und das ist etwas, was uns hier, in diesem Teil Europas, sehr schreckt."

Drohen neue Konflikte zwischen Polen und Deutschland?

Marcin Antosiewicz verfolgt auch, wie die nationalkonservative PIS-Regierung wegen ihrer Minderheiten- und Rechtsstaatspolitik in Europa unter Druck steht. Mit einem grünen Außen-Minister oder Ministerin könnte der Ton zwischen Warschau und Berlin schärfer werden. Andererseits ist Polen selbst gespalten in dieser Frage, sagt Marcin Antosiewicz: "Es gibt eine starke Zivilgesellschaft und die wird sich freuen, dass endlich mal - das war unter Frau Merkel nicht der Fall – aus Deutschland klare Signale kommen, was die Rechtsstaatlichkeit und die Rechte der Minderheiten angeht."

Sorgen und Hoffnungen ... In Europa schaut man mit gemischten Gefühlen auf Deutschland nach der Ära Merkel. Und hofft vor allem darauf, dass es schnell eine neue Regierung gibt.