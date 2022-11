Das Ende von Hartz IV – wie viel SPD steckt im Bürgergeld?

Hubertus Heil genießt den Augenblick. Ganz allein steht der Arbeits- und Sozialminister von der SPD am Mittwochabend vor den Mikrofonen im Bundesrat und kann mitteilen, dass Hartz IV zum Jahreswechsel Geschichte ist. Vor ihm haben sich alle anderen Verhandlungsführer des Vermittlungsausschusses geäußert. SPD, Grüne, FDP und Union loben den erzielten Kompromiss, die AfD kritisiert das Verfahren und die Linke den Inhalt des neuen Gesetzes.

Und dann kommt Heil: Er ist der Mann, der für die SPD Hartz IV zu Grabe trägt. Das Bürgergeld wird mit seinem Namen verbunden sein – und das macht ihn sichtlich stolz. Fast 20 Jahre, nachdem der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder die "Fördern-und-Fordern-Rede" im Bundestag gehalten hatte, kann sich die SPD von diesem Trauma, das ihr so viele Wahlniederlagen beschert hat, verabschieden.

Qualifizierung statt Drehtüreffekt

Das Herzstück der Reform ist für die Sozialdemokraten der andere Blick auf die Langzeitarbeitslosen. Viel zu lange habe man lediglich darauf geschaut, die Betroffenen wieder in Arbeit zu bringen. Dass das oft nur Hilfsarbeiterjobs waren, spielte für die Statistik keine Rolle. Oder, wie Hubertus Heil zusammenfasst: "Das Jobcenter sieht sie dann nach einem halben Jahr wieder." Der sogenannte Drehtüreffekt betraf hunderttausende Langzeitarbeitslose.

Das Hangeln von Job zu Job liegt oft an der mangelnden Qualifikation der Betroffenen. Laut Bundesarbeitsministerium haben zwei Drittel der Langzeitarbeitslose keinerlei abgeschlossene Berufsausbildung. Oft bleibt da eben nur ein "Job". Mit einer Qualifizierung steigen die Chancen, langfristig in einem echten Beruf zu arbeiten. Ein Kernanliegen sozialdemokratischer Politik: durch gute Qualifizierung wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Eigenes Geld verdienen – als Erster in der Familie

Neben fehlender Qualifikation sind es oft fehlende Anreize, die den Weg aus der Langzeitarbeitslosigkeit aufzeigen könnten. Bislang durften beispielsweise Jugendliche maximal 200 Euro von ihrem selbst verdienten Geld behalten. Im Bürgergeld-Bezug werden es 600 Euro sein. Ein Azubi soll es im eigenen Geldbeutel spüren, dass es sich lohnt, morgens aufzustehen und Geld zu verdienen.

Eines ist der SPD im Laufe der Jahre klar geworden: Im Hartz-IV-System hat es diese Anreize nicht gegeben. Im Gegenteil - das System habe Hartz-IV-Karrieren erst ermöglicht, gibt die SPD heute offen zu. Und diesen Fehler wollten die Sozialdemokraten nun beheben. Langzeitarbeitslosigkeit wurde erlernt und an die Kinder weitergegeben. Hubertus Heil erzählt in diesem Zusammenhang oft von Projekten, in denen Jugendliche üben müssen, morgens um sieben Uhr bei der Arbeit zu erscheinen, während ihre arbeitslosen Eltern fragen: "Wieso machst du das denn?" Den Wert der Arbeit zu erkennen, das müssen viele Betroffene erst lernen.

Schonvermögen und Sanktionen waren FDP und Grünen wichtig

Die Forderungen der Union nach einem weitaus niedrigeren Schonvermögen und deutlich mehr Sanktionsmöglichkeiten hat die SPD ohne größere Bauchschmerzen mitgetragen. Die Grünen hatten stärkere Bedenken. Sie hätten die sogenannte Vertrauenszeit – ohne wesentliche Sanktionen – gerne behalten, gab Fraktionschefin Britta Haßelmann offen zu. Vor allem die SPD-Arbeitnehmerschaft aber ist im Prinzip auf Kurs der Union, auch wenn sie es anders formuliert. Natürlich brauche es "Mitwirkungspflichten", sagt der SPD-Arbeitsminister. Wegen des Sanktionsthemas wollte sich Hubertus Heil bestimmt nicht verkämpfen, zumal die Sanktionsquote laut Bundesagentur für Arbeit im Durchschnitt bei drei Prozent liegt.

Das hohe Schonvermögen wiederum geht vor allem auf die FDP zurück. Sie hat Selbständige im Blick, die nicht wie sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer zunächst über das Arbeitslosengeld I abgesichert sind. Schnell können sie in die Mittellosigkeit rutschen. Von SPD-Seite hieß es bei diesem strittigen Punkt stets: Die Menschen in Hartz IV, die tatsächlich noch 60.000 Euro auf dem Konto haben, seien eher wenige.

Fördern und Fordern bleibt – wie bei Hartz IV

Der Satz von Gerhard Schröder vom "Fördern und Fordern" hat auch beim neuen Bürgergeld Bestand. Wer Jobangebote ablehnt oder sich nicht an Vereinbarungen mit dem Jobcenter hält, dem kann das Geld gekürzt werden. Das Fordern hat die SPD beibehalten, das Fördern will sie verbessern. Die Sozialdemokraten versprechen den Langzeitarbeitslosen eine Betreuung auf Augenhöhe. Jetzt geht es im Gegensatz zur Situation vor fast 20 Jahren auch nicht darum, die Zahl der Arbeitslosen schnell nach unten zu drücken, sondern den Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit echte Alternativen zu bieten. Damit das Bürgergeld für die SPD zum Erfolg wird, ist sie auf gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern angewiesen - und auf Betroffene, die das alles mitmachen.