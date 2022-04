Ende vom Frieden: Zweite Intifada und die Folgen bis heute

Den März 2002 nennen die Israelis bis heute "schwarzen März". Weil sich damals, vor 20 Jahren, so viele palästinensische Selbstmord-Attentäter in die Luft sprengten. Der 27.03.2002 war dabei ein ganz besonderes Datum. Juden auf der ganzen Welt feierten den Seder-Abend und begannen damit das Pessach-Fest. Der Speisesaal des Park Hotels in der israelischen Küstenstadt Netanja war sehr voll, als sich ein palästinensischer Selbstmordattentäter dort in die Luft sprengte. Insgesamt wurden dabei 30 Menschen getötet, darunter auch Holocaust-Überlebende, die ins Hotel gekommen waren, um den Seder-Abend nicht alleine verbringen zu müssen. Über 100 Menschen wurden verletzt.

Höhepunkt der zweiten Intifada

Das Attentat war der verheerendste Selbstmordanschlag innerhalb der gesamten zweiten Intifada. Die Nachricht aus Netanja vebreitete sich schnell. Der deutsch-israelische Soziologe Natan Sznaider war in Tel Aviv, wo er den Beginn von Pessach mit Freunden feierte.

"Das war der Seder-Abend. Eine Bombe an einem Feiertag zu zünden war ein Tabubruch. Danach war Israel nicht mehr das gleiche Land. Das war ein einschneidendes Erlebnis."(Natan Sznaider, Soziologe)

Die zweite Intifada brach am 28. September 2000 aus. Damals besuchte der israelische Oppositionsführer Ariel Sharon den Tempelberg in der Altstadt von Jerusalem. Aus Sicht der Palästinenser war der Besuch Sharons eine Provokation. Proteste und Unruhen schlugen schnell in Gewalt um. Und die Gewalt eskalierte immer weiter. Über 1.000 Israelis wurden während der Intifada getötet, darunter mehr als 750 Zivilisten. Auf palästinensischer Seite gab es 3.300 Tote, darunter viele Kämpfer aber eben auch Zivilisten. Bis heute streiten Israelis und Palästinenser darüber, wen welche Schuld trifft. Bemerkenswert einig sind sie sich jedoch in einem Punkt: Die zweite Intifada hat die Hoffnung auf Frieden zwischen den beiden Völkern zerstört. Bis heute.

Wochenlange Kämpfe

Wenige Tage nach dem Anschlag auf das Park-Hotel vor 20 Jahren startete die israelische Armee eine fast beispiellose militärische Offensive ins Westjordanland. Sie drang tief in die Altstädte von Nablus und Jenin ein, nach Ramallah, Hebron und Bethlehem. Städte, in denen laut den Oslo-Verträgen den Palästinensern eine Selbstverwaltung zugesprochen wurde. Aus Sicht der Palästinenser war die Intifada ein legitimer Aufstand gegen ihre Entrechtung und die israelische Besatzung. Die Juristin Diana Buttu war damals Teil der palästinensischen Delegation für Friedensverhandlungen mit Israel. Verhandlungen, die immer wieder scheiterten. Heute sagt sie. Die Ereignisse vor 20 Jahren haben die Palästinenser für immer verändert.

Diana Buttu lebte in Ramallah, als die israelische Armee einrückte.

"Ich war damals mittendrin. Es war beängstigend. In meiner Wohnung konnte ich hören, wie die Panzer in die Stadt rollten. Es war sehr laut. Die Panzer fuhren einfach über Autos und machten sie platt." (Diana Buttu, Juristin)

Bis heute hätte sich die Führung der Palästinenser von den Ereignissen nicht erholt, sagt Buttu. Weil völlig klar sei, dass die israelische Armee jederzeit einrücken könne. Die Traumata von damals würden Eltern heute an ihre Kinder weitergeben. Junge Palästinenser sähen ihre Zukunft eher im Ausland.

Die Sicht der Militärs

Der ehemalige Brigadegeneral Moshe Tamir hat eine ganz andere Perspektive auf die Ereignisse vor 20 Jahren. Sie vertrauen uns nicht und wir vertrauen ihnen nicht, sagt er über den jahrzehntealten Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Die Palästinenserin Diana Buittu wirft Israel bis heute vor, gezielt auch Zivilisten und sogar Kinder angegriffen zu haben. Moshe Tamir bestreitet das.

"Ich bin sicher, dass Israel nie gezielt Zivilisten angegriffen hat. Wurden trotzdem Fehler gemacht? Ja. Kamen Unbeteiligte zu Schaden? Ja, natürlich. Aber die israelische Armee versucht alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Zivilisten zu verschonen." (Moshe Tamir, ehemaliger Brigadegeneral)

Moshe Tamir gehörte zu jenen in der Armee, die eine Offensive forderten, die die palästinensischen Städte im Westjordanland zum Ziel haben sollte. Doch Teile der Armeeführung und der Politik waren skeptisch. Es war eine Zeit, in der die Hoffnung auf den Oslo-Friedensprozess noch anhielt. Teile der Abkommen aus den 1990er-Jahren sicherten den Palästinensern eine begrenzte Selbstverwaltung in bestimmten Gebieten zu. In Ramallah zum Beispiel oder in Bethlehem. Ein Einmarsch israelischer Truppen dort hätte international für Empörung gesorgt.

"Ich erinnere mich an die große Frustration. Auf der einen Seite wurden wir angegriffen, auf der anderen Seite blieben wir untätig. Wir haben also Druck gemacht. Und nach und nach wurde es allen klar: Es besteht keine Alternative zu einer Offensive. Wir können Terroranschläge im Herzen Israels nicht länger akzeptieren. Der Anschlag auf das Park-Hotel vor 20 Jahren war dann so schlimm, so blutig, dass es keinen Israeli mehr gab, der noch dachte, es gäbe einen anderen Weg." (Moshe Tamir, ehemaliger Brigadegeneral)

"Wir haben versucht, Frieden zu schließen, und sind gescheitert"

20 Jahre nach dem Höhepunkt der Intifada sind die Traumata auf beiden Seiten geblieben. Das Misstrauen. Einen Friedensprozess und Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern gibt es gar nicht mehr. Der ehemalige Brigadegeneral bezeichnet die israelische Militäroffensive vor 20 Jahren auch heute als Erfolg. Glücklich wirkt er nicht, wenn er jetzt, 20 Jahre später zurückblickt. Damals wurde seine Hoffnung auf Frieden zerstört.

"Meine Kinder sind nun die vierte Generation von Israelis, die in der Armee sind und in den Krieg ziehen. Es macht einen traurig. Leider gibt es hier kein Happy End. Meine Generation hat versagt. Wir haben versucht, Frieden zu schließen und sind gescheitert." (Moshe Tamir, ehemaliger Brigadegeneral)

Am Ende des Gespräches, als das Aufnahmegerät schon ausgeschaltet ist, sagt Moshe Tamir: Es werde bald wieder mehr Gewalt geben zwischen Israelis und Palästinensern. Der Reporter will das Gerät noch mal einschalten, diesen Satz aufnehmen. "Ach, lassen Sie das mal", sagt der frühere Brigadegeneral. "Das ist zu traurig."