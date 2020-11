Das Duell Trump gegen Biden: Szenarien nach der US-Wahl

Nils Gilman ist Historiker am Berggruen-Institute in Los Angeles. Er hat kürzlich ein Planspiel mit 100 Größen aus US-Politik und Wissenschaft organisiert. Sie sollten die möglichen Szenarien nach der Wahl durchspielen.

Gilman befürchtet tiefe Verfassungskrise

Gilman erwartet keine Wahlnacht – sondern mehrere Wahlwochen, bis es ein offizielles Ergebnis gibt, sagt er im Interview mit dem ARD-Politmagazin "report München". "Wir könnten in eine tiefe Verfassungskrise kommen", so Gilman, der Mitgründer des "Transition Integrity Project". "Wenn Biden und Trump behaupten, gewonnen zu haben – und der anderen Seite Betrug vorwerfen."

Denn: Am Wahlabend werden wohl erstmal nur die Urnen der Wahlbüros komplett ausgezählt, die Briefwahlstimmen auszuwerten, wird einige Tage dauern. Nun hat die Agentur Hawkfish ermittelt, dass nur 19 Prozent der Republikaner per Brief wählen wollen, aber 69 Prozent der Demokraten. Deren Stimmen werden also teilweise später ausgezählt.

Biden könnte Trump durch Briefwahl-Stimmen einholen

Deshalb könnte nach Ansicht der Agentur am Wahlabend Donald Trump vorne liegen – während der kommenden Tage würde dieser Vorsprung schrumpfen und schließlich verschwinden. "Also könnte er sagen, und eigentlich sagt er das schon seit längerer Zeit: Dass nur die Stimmen zählen dürfen, die persönlich abgegeben wurden", so Gilman. "Und dass diese ganzen Briefwahlzettel unrechtmäßig sind. Das wäre ein Alptraum."

Trump: "Größter Betrug in der Geschichte der Politik"

Trump scheint diese Option seit Wochen vorzubereiten. "Sie werden 80 Millionen Briefwahlzettel versenden", verkündete Trump. "Das ist der größte Betrug in der Geschichte der Politik."

Erst in der vergangenen Woche twitterte Trump, das Ergebnis müsse am heutigen Wahltag feststehen. Gilman befürchtet, dass die Republikaner vor Gerichte ziehen – und dass sie die Rechtmäßigkeit der Briefwahl in wichtigen Staaten anzweifeln.

Republikaner könnten vor Gericht ziehen

Die Stimmung im Land könnte dann endgültig kippen, meint er. "Wenn Trump sagt, dass die Wahl gestohlen wurde", sagt Gilman. "Dass die Demokraten das gesamte System umkrempeln wollen. Dann wird das zu einem existentiellen Risiko für die Menschen. Und so etwas bringt sie dazu, gewalttätig zu werden."

Laut des Planspiels gibt es einen Ausweg: Wenn sich nämlich früh abzeichnet, dass der Demokrat Joe Biden die Wahl deutlich gewonnen hat. Dann würde Trumps Rhetorik nicht mehr verfangen.