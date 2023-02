Sturm und Schnee: Das bayerische Wetter der nächsten Tage

Ein starkes Azorenhoch reicht derzeit bis in den Südwesten Europas hinein. An der polaren Flanke des Hochs, vom Atlantik bis nach Skandinavien, drücken sich kräftige Tiefdruckgebiete quasi die Klinke in die Hand. Und Bayern? Liegt bei dieser Großwetterlage mitten im Zwickel zwischen den beiden atmosphärischen Gegenspielern.

Die Folge: ein starkes Luftdruckgefälle, das uns viel Wind beschert. Leider ist vom benachbarten Hoch wenig zu spüren, die Tiefs behalten die Oberhand. So müssen wir uns mit einem wolkenverhangenen Himmel abfinden und es fällt immer wieder Regen. Für Teile Oberfrankens, der Oberpfalz und Niederbayerns sind Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter in 48 bis 60 Stunden an gekündigt.

Im Flachland: Pfui-Teufel-Wetter bis in die nächste Woche

Die Wetterlage ist ungewöhnlich stabil. So wird uns dieses greislig trübe, windige und nasskalte Wetter nicht nur heute und morgen, sondern voraussichtlich bis in die nächste Woche hinein begleiten.

Einzig die Wintersportbegeisterten dürften frohlocken. Während der Wettergott ihnen die weiße Pracht bislang eher in homöopathischen Dosen verabreichte, gibt’s nun Schnee bis zum Abwinken - zumindest in den höheren Lagen der Berge. Der Weg dorthin hat es allerdings in sich.

DWD warnt vor Sturmböen und Schneeverwehungen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Hochlagen der Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sowie im Bayerischen Wald herausgegeben. Sie gilt von Mittwochabend bis Freitag, angesagt sind bis zu 100 Zentimeter Neuschnee.

Im Bergland sind zudem Sturmböen mit bis 90 Stundenkilometern und entsprechende Schneeverwehungen möglich. Die Meteorologen warnten vor unpassierbaren Straßen. "Fahren Sie nur mit Winterausrüstung oder vermeiden Sie Autofahrten", erklärte der DWD.

Zum Artikel: Warnung vor starkem Schneefall und Sturm in Teilen Bayerns

Vorsicht, Lawinengefahr!

Nach den aktuellen Berechnungen wächst die Schneedecke von heute bis Dienstag in den Gipfellagen des Fichtelgebirges um 30 bis 40 Zentimeter und in den Kammlagen des Bayerischen Waldes um 50 bis 60 Zentimeter. In den Alpen liegt die Schneefallgrenze höher. Schneemäßig vielversprechende Wachstumsprognosen gibt’s hier für Lagen oberhalb etwa 1.200 bis 1.500 Meter. Dort werden vom Allgäu im Westen bis zum Berchtesgadener Land im Osten satte 60 bis 90 Zentimeter erwartet.

In Schneeverwehungen, die bei den anhaltend starken Winden unvermeidlich sind, ist auch weit mehr als ein Meter möglich. Die wachsende Schneedecke zusammen mit teils stürmischen Winden dürfte die Lawinengefahr erheblich ansteigen lassen.