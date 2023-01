Vorschau: Womit Sie 2023 (nicht nur) in Bayern rechnen können

Soviel steht schon am 1. Januar fest: die weltweite Jahresbilanz 2023 wird wieder sehr gemischt ausfallen. Am 24. Februar 2023 wird der russische Angriffskrieg auf die Ukraine Europa ein Jahr lang mitgenommen haben. Zu welchem Ende? Am 10. Dezember 2023 jährt sich zum 75. Mal die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ein Feiertag? Am 12. Dezember 2023 soll die bereits 28. Weltklimakonferenz zwischen den Ölfeldern der Vereinigten Arabischen Emirate Ergebnisse bringen. Welche? In allen drei Fällen ist Optimismus kein Selbstläufer.

Ein paar Dinge stimmen dennoch positiv - im Großen wie (vor allem) im Kleinen.

Corona geht, das Leben kehrt zurück

Die vielleicht beste gute Nachricht überbrachte an Weihnachten der bisher nicht als Überbringer froher Botschaften aufgefallene Virologe Christian Drosten: Corona ist zwar noch nicht vorbei, doch die Pandemie in eine Endemie übergegangen: die Immunität in der Bevölkerung soll nach dem Winter breit und belastbar sein, im Sommer werde Corona kaum noch durchkommen. Die Politik diskutiert bereits über ein Ende aller Corona-Maßnahmen.

Helau in Veitshöchheim, Herbert in München ...

Das heißt: 2023 darf wieder mehr gefeiert werden. Eröffnet wird der Reigen mit Pappnase statt FFP2-Maske und "Franken Helau!" in Veitshöchheim - am 10. Februar läuft im BR die legendäre Prunksitzung. Danach sollte Klein- und Großveranstaltungen aller Art nichts mehr im Wege stehen - zum Beispiel dem Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg, der Bayerisch-böhmischen Landesausstellung in Regensburg und Prag, dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg oder dem Augsburger Geburtstags-Brechtfestival (125 Jahre BB!). Wobei immer mitschwingt, dass von Brecht auch diese Zeilen stammen:

"Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht! Und mach dann noch 'nen zweiten Plan, geh'n tun sie beide nicht!" Bert Brecht, Lied von der Unzulänglichkeit

So oder so: schon lange haben nicht mehr so viele Musiker einen Bayernbesuch angekündigt wie 2023 - hier die Übersicht von Deichkind bis Depeche Mode. Und auch Volksfestorganisatoren und Schausteller erwarten einiges vom neuen Jahr. Das Oktoberfest 2023 soll feiertagsbedingt sogar zwei Tage länger dauern.

... Halloooo! in Landshut

Nicht zuletzt lebt auch das Brauchtum vielerorten wieder auf. Dass etwa in Niederbayern Großes bevorsteht, kann man an der Haarlänge vieler Landshuter erkennen, die immer mehr wie mittelalterliche Landsknechte ausschauen: Nach zweimaliger Verschiebung kann 2023 endlich mit großem "Haall-ooooo!" das größte Historienspektakel Europas stattfinden - die Landshuter Hochzeit.

Brücken(tag)bauer - an die Arbeit!

Apropos Feiern: Nachdem die Verteilung der Feiertage in den vergangenen drei Jahre allenfalls Arbeitgeber erfreut hat, stellt der Kalender des Jahres 2023 Freizeitoptimierern wieder eine etwas dankbarere Aufgabe. Zwar fallen drei Feiertage auf ein Wochenende - unter anderem der heutige Neujahrstag; doch wer mit Feiertagen, Wochenenden und etwas Urlaub Brückentags-Tetris spielt, kann die freie Zeit fast verdoppeln.

Besonders geeignet in diesem Jahr: Ostern. Wer da acht Tage Urlaub einreicht, kann 16 Tage frei machen, und zwar vom 1. bis zum 16. April.

Ein Jahr für Sportfans (aber auch für Sportmuffel)

Wem das Bohei um sportliche Großereignisse an zweifelhaftem Ort (wie Olympia in Peking oder die Fußball-WM in Katar) zuletzt auf die Nerven ging, der kann sich auf ruhigere Zeiten freuen.

Die Fußball-WM der Frauen findet 2023 sommerlich und krisenfern in Australien und Neuseeland statt - die Hoffnung, dass Deutschlands Kickerinnen besser abschneiden als ihre männlichen Kollegen, ist nach der EM 2022 begründet. Weitere Weltmeisterschaften 2023 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Handball (Januar), Ski alpin, Biathlon, Nordisch (Februar/März), Eishockey (Mai), Schwimmen (Juli). Sollte der Ferienmonat August verregnet sein, stehen außer den Fußballerinnen noch Leichtathleten, Radfahrer, Basketballer und Kanuten bereit für Indoor-Passivsport-Aktivitäten.

Nicht zu vergessen: Das Champions-League-Finale am 10.6. FC Bayern gegen Paris? Schaumermal (falls wir's sehen wollen).

Politik und Wirtschaft: Aus dem Gröbsten raus?

Ab Neujahr in Kraft: Das Bürgergeld und das Lieferkettengesetz. Für den Rest des Jahres stehen einige vorsichtig optimistische Prognosen im Raum: Wirtschaftsminister Habeck rechnet mit sinkenden Gaskosten im Jahresverlauf, auch die Immobilienpreise könnten Experten zufolge erstmals spürbar sinken (nicht allerdings die Mieten). Die Bundesbank rechnet mit wirtschaftlicher Erholung ab dem 2. Halbjahr.

Schon im Frühjahr soll die Gas- und Strompreisbremse ihre Wirkung tun (1. März). Auf dem Plan stehen auch diese beiden Einträge in die Geschichtsbücher: das endgültige Aus für die Atomkraft in Deutschland (15. April) und die Einführung eines bundesweiten 49-Euro-Tickets (1.Mai). Ob es wirklich dazu kommt, lesen Sie im Jahresrückblick 2023 (hier ist bis dahin unsere Bayernbilanz 2022).

Auch sonst gibt es einige wenig spektakuläre, aber gute Nachrichten, besonders für Familien. Wussten Sie zum Beispiel, dass Jugendliche an ihrem 18. Geburtstag künftig einen 200-Euro-Kulturpass erhalten, den sie in Büchern oder Theaterkarten umsetzen können?

Wer die Wahl hat, hat zumindest die Wahl

Ziemlich sicher ist dies: Bayern hat die Wahl - am 8. Oktober wird ein neuer Landtag bestimmt. Und der Freistaat ist nicht allein. Gewählt wird 2023 auch bei den Nachbarn in Hessen, zuvor in Bremen und (schon zum zweiten Mal) in Berlin. Dazu kommen mit unterschiedlich großer Spannung erwartete Hochämter der Demokratie in Tschechien, Estland, Finnland, Griechenland, der Türkei, der Schweiz, Polen, Spanien - und hoffentlich auch in der Ukraine.