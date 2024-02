Darum stoppt niederländisches Gericht Rüstungsexport nach Israel

Um was geht es bei dem Justizstreit konkret?

In dem aktuellen Justizstreit geht es um F-35-Teile, die den USA gehören und in den Niederlanden gelagert werden. Von dem EU-Land aus werden diese im Rahmen von Exportverträgen an US-Partnerländer wie Israel geliefert.

Die von der EU und der USA als Terrororganisation eingestufte radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte am 7. Oktober Israel überfallen. Dabei wurden israelischen Angaben zufolge rund 1.160 Menschen brutal getötet und 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Israel hat als Reaktion auf den Angriff die Vernichtung der Hamas angekündigt. Bei dem massiven Militäreinsatz im Gazastreifen sind nach jüngsten Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, mehr als 28.300 Menschen getötet worden.

Israel wurde aufgrund seines Vorgehens im Gazastreifen wiederholt kritisiert, insbesondere für die geplante Offensive in Rafah. Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte erst am Wochenende gesagt, dass die Zahl der verbleibenden Geiseln Israels massives militärisches Vorgehen rechtfertige.