Darf die finnische Ministerpräsidentin feiern wie ein Rockstar?

In einem geleakten Video tanzt und singt die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin bei einer privaten Party mit Freunden. Die 36-Jährige posiert für die Kamera, sitzt mit den Armen hinter dem Kopf auf ihren Knien, findet sich in einer Gruppenumarmung wieder. Kurz: Sie hat eine gute Zeit.

Zahllose ähnliche Videos werden täglich von feiernden Menschen in Finnland und überall auf der Welt in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Doch dieses öffentlich gewordene Privatvideo hat eine Debatte unter Finnen ausgelöst.

Debatte über mögliche Pflichtverletzungen

Auf der einen Seite gab es Kritik am Amtsverständnis der Sozialdemokratin und den Hinweis auf mögliche Pflichtverletzungen. Andererseits wurde Marin in Schutz genommen: Auch eine Regierungschefin dürfe mal kräftig feiern.

Marin wurde mit Fragen zu der Party förmlich bombardiert: Gab es Drogen? Alkohol? Fand sie in der Arbeitszeit oder während ihres Sommerurlaubes statt? War sie nüchtern genug, um im Falle eines Notfalls reagieren zu können? Das offensichtlich von einem Besucher der Feier aufgenommene Video wurde in sozialen Netzwerken veröffentlicht und zog rasch das Interesse von - nicht nur finnischen - Medien auf sich.

Marin macht Drogentest

Marin sagte, sie habe vor einigen Wochen an der Party teilgenommen, machte aber keine Angaben dazu, wann und wo dies exakt geschah. Sie erkannte auch an, dass sie und ihre Freunde auf "ausgelassene" Weise feierten und dass Alkohol - aber nach ihrem Wissen keine Drogen - im Spiel waren. Sie habe einen Drogentest gemacht, um den Spekulationen über illegale Substanzen ein Ende zu setzen. Sie werde das Ergebnis bald vorlegen. "Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, nicht einmal als Teenager", sagte sie.

Marin, die verheiratet ist und eine vierjährige Tochter hat, hat oft betont, dass sie, obwohl sie Finnlands Regierungschefin ist, wie jeder und jede andere in ihrem Alter sei, der oder die Wert auf eine gute Zeit mit Freunden und Familie in der Freizeit legten.

Geteilte Meinungen

In Finnlands Hauptstadt Helsinki gibt es ein geteiltes Stimmungsbild. Ein Finne, der im Marketing arbeitende Josua Fagerholm, sagte etwa, die Geschichte beschädige möglicherweise Finnlands Reputation und das öffentliche Vertrauen in finnische Politiker. "Ich finde es wichtig, dass unsere Politiker seriös sind und das Vertrauen der Öffentlichkeit genießen", sagte er, er glaube nicht, dass das Ereignis ein gutes Bild abgebe. Mintuu Kylliainen, eine Studentin in Helsinki, sah das anders. Jeder habe das Recht auf eine eigene Meinung, aber ihre sei, dass das geleakte Video zu viel Aufmerksamkeit erhalte. Es sei normal, zu feiern, sagte Kylliainen. "Auch sie (Sanna Marin) sollte Spaß in ihrem Leben haben." Einige, die es ähnlich sehen, sagen, dass in den Vorwürfen gegen die Regierungschefin Sexismus mitschwingt.

Geleaktes Video als Vertrauensbruch

Anu Koivonen, Professorin für Gender Studies an der Universität von Turku, sagte, sie glaube nicht, dass Marins Geschlecht ein entscheidender Faktor für die Aufregung rund um das geleakte Video sei. Das Feiern an sich sei kein großes Thema, aber der Umstand, dass das Video als Urteilsfehler Marins mit Blick auf die Menschen gewertet werden könnte, mit denen sie sich umgab. "Dass sie sich nicht zurückgehalten hat in einer Gesellschaft, in der sie nicht jedem im Raum vertrauen kann", sagte Koivonen: "Ich denke, das ist im Moment das Hauptproblem."

Jarno Limnell, ein Cybersicherheitsexperte und Regionalpolitiker der konservativen Nationalen Sammlungspartei in Finnland, sagte, der Zwischenfall sei aus einer Sicherheitsperspektive bedenklich. Während des Nato-Ratifizierungsprozesses seien hochrangige Entscheider unter strenger Beobachtung.

Problematisch sah der politische Kommentator Suvi Hautanen von der Zeitung "Ilta-Sanomat" einen anderen Aspekt: Die Premierministerin sei 24/7 im Dienst und müsse sicherstellen, dass sie stets in der Lage sei, tätig zu werden und Entscheidungen zu treffen. Das sei trotz ihrer Beteuerungen infrage gestellt, so Hautanen. Die Regierungschefin hatte eingestanden, dass sie Alkohol getrunken hatte - wie viel, blieb offen.

Rückendeckung aus Deutschland

Rückendeckung für Marin gab es unter anderem aus Deutschland: So veröffentlichte die deutsche Grünen-Politikerin Hannah Neumann ein Video von einem mehrere Jahre zurückliegenden Grünen-Bundesparteitag, bei dem eifrig getanzt wurde. Auf einer Galerie standen damals vier Frauen, die gemeinsam im Takt wippten und die Arme schwingen ließen. "Brave Mädchen kommen in den Himmel, rockende überall hin", schreibt die Europaabgeordnete dazu. In dem Video war unter anderem die heutige Außenministerin Baerbock zu sehen.