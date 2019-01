Danziger Bürgermeister nach Messerangriff gestorben

Der bei einer Messerattacke niedergestochene Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz ist seinen Verletzungen erlegen. "Trotz all unserer Bemühungen haben wir ihn nicht retten können", sagte der Arzt Tomasz Stefaniak am Montag laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP.

Auf offener Bühne niedergestochen

Adamowicz war am Sonntagabend bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung vor den Augen Hunderter Menschen von einem Angreifer niedergestochen worden. Der Bürgermeister musste von Ärzten reanimiert werden und wurde dann in die Danziger Universitätsklinik gebracht, wo er am Montag seinen Verletzungen erlag.

Vermutlich Rache als Motiv

Als mutmaßlicher Attentäter wurde ein 27-jähriger Exhäftling festgenommen, der auf die Bühne gestürmt war und geschrieen hatte, er übe Rache gegen die frühere Regierungspartei Bürgerplattform, deren Mitglied Adamowicz früher war. Der Mann soll gerufen haben, dass er unschuldig in Haft gewesen sei, hieß es unter Berufung auf Augenzeugen. Ermittlern schließen eine psychische Erkrankung des Angreifers nicht aus.