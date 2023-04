Dank und Hoffnung auf offene Grenzen: Ehepaar Selenskyj in Polen

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs kommt es nicht häufig vor, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Land verlässt - umso bedeutender ist sein aktueller Besuch im Nachbarland Polen. Der Besuch unterscheidet sich von anderen Visiten des Präsidenten im Ausland darin, dass er vorab nicht geheim gehalten, sondern angekündigt wurde. Zudem ist es ungewöhnlich, dass Olena Selenska ihren Ehemann begleitet. Das Büro für Außenpolitik des polnischen Präsidenten Andrzej Duda teilte nicht ohne Stolz mit, es sei Selenskyjs erster Besuch dieser Art seit Kriegsbeginn.

Hoffnung auf weiterhin offene Grenzen

Selenskyj hatte bereits bei anderen Auslandsreisen in Polen einen Zwischenstopp gemacht. Nun ist das Land aber der Schwerpunkt seiner Reise. In deren Mittelpunkt steht die Bekundung der ukrainischen Dankbarkeit für polnische Unterstützung im Kampf mit Russland - und die erhoffte Annäherung der Ukraine an die EU.

Selenskyj erklärte in Warschau, er hoffe auf offene Grenzen zwischen Polen und der Ukraine. Besonders in den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hätten die grenznahen Orte in Polen "ihre Türen geöffnet, und es gab keine Grenzen zwischen uns", so Selenskyj bei einem Treffen mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda in Warschau.

Das sei der Ansatz dafür, dass es in Zukunft keine Grenzen mehr zwischen den Nachbarländern geben werde. "Keinerlei Grenzen in politischer, wirtschaftlicher und - besonders wichtig - in historischer Hinsicht", betonte der 45-Jährige mit Blick auf die schwierige ukrainisch-polnische Vergangenheit.

Dank für Hilfe "auf dem Weg zum Sieg"

Selenskyj dankte Duda und den Polen für die gewährte Hilfe "auf dem schwierigen Weg zu unserem Sieg". Ukrainische Flüchtlinge könnten sich dank der Menschen in Polen in ihrem Nachbarland "wie zu Hause fühlen" und seien nicht nur Gäste.

Polen hat nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) rund 1,6 Millionen Flüchtlingen aus dem Nachbarland Schutzstatus gewährt. Das EU- und Nato-Land macht sich außerdem immer wieder für westliche Militärhilfe für die von Russland angegriffene Ukraine stark.

Ärger über Getreide-Lieferungen

Selenskyj will außerdem an einem Wirtschaftsforum teilnehmen, bei dem es um den Wiederaufbau der Ukraine geht - und er wird mit den Polen über ukrainisches Getreide sprechen müssen. Polnische Bauern sind nämlich über gesunkene Preise wegen ukrainischer Getreide-Lieferungen verärgert. Die sollen Polen eigentlich auf dem Weg in andere Weltgegenden nur durchquere, die Landwirte beklagen aber, dass das Getreide in Polen bleibe und Platz in Silos wegnehme.

Andrzej Dudas außenpolitisches Büro räumte gegenüber Reportern ein, dass das Thema Getreide für Spannungen gesorgt habe. Es werde bei den Gesprächen eine Rolle spielen. Kurz vor der Ankunft Selenskyjs trat der polnische Landwirtschaftsminister Henryk Kowalczyk zurück. Gegen ihn hatte sich ein Großteil des Ärgers der Bauern gerichtet.

Mit Informationen von AP und DPA