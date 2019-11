25.11.2019, 08:53 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Daniel Günther: CDU-Parteitag in Leipzig "Befreiungsschlag"

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nennt den CDU-Parteitag in Leipzig einen "Befreiungsschlag". In der Bayern 2 radioWelt betonte er, man gehe mit einem deutlich besseren Gefühl aus dem Parteitag, als man in ihn hineingegangen sei.