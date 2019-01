vor 12 Minuten

Brasilien-Experte Christian Russau erhebt Vorwürfe gegen TÜV Süd

Nach dem Dammbruch in Brasilien steht der TÜV Süd, der den Damm zuletzt geprüft haben soll, in der Kritik. Der Journalist und Aktivist Christian Russau erhebt den Vorwurf: "Der TÜV Süd hat schon in mehreren Fällen nicht angemessen geprüft."