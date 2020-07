Dalai Lama veröffentlicht zum 85. Geburtstag Musikalbum

"Ozeangleicher Lehrer" bedeutet die Übersetzung von "Dalai Lama" aus dem Tibetischen. Er ist das Oberhaupt des tibetischen Buddhismus sowie das Oberhaupt der tibetischen Regierung und geistliches Oberhaupt aller Tibeter.

Tenzin Gyatso wurde am 6. Juli 1935 in Osttibet geboren. Er ist der 14. Dalai Lama. Nach tibetischer Tradition gilt er als Wiedergeborener und Erleuchteter. Vier buddhistische Mönche erkannten in ihm, einem Bauernsohn mit 15 Geschwistern, die Wiedergeburt des Dalai Lama, der ein paar Jahre vor Gyatsos Geburt gestorben war.

Flucht und Exil

Das Leben des spirituellen Meisters ist gezeichnet von Flucht und Exil. Während des Tibetaufstands am 17. März 1959 floh er nach Indien, wo er Asyl erhielt. Seit vielen Jahren residiert der spirituelle Lehrmeister in Dharamsala (Himachal Pradesh). Bis heute wird ihm von der chinesischen Regierung eine Rückkehr nach Tibet verwehrt.

Der Dalai Lama setzt sich für die kulturellen und religiösen Freiheiten der Menschen ein - vor allem in der Volksrepublik China - und wirbt für die Rechte der Tibeter. 1989 erhielt er für seinen friedlichen Kampf den Friedensnobelpreis.

Das Potential der Menschen

Michael von Brück, evangelischer Theologe und langjähriger Freund des Dalai Lama, hat das spirituelle Oberhaupt zuletzt vor einem Jahr getroffen. Die beiden haben über aktuelle weltpolitische Themen diskutiert. Daraus ist das Buch "Wagnis und Verzicht" entstanden. Er stehe für einen nachdenklichen Optimismus, sagt Michael von Brück: "Er denkt und das ist seine Erfahrung aus der sehr bewegten Lebensgeschichte, als Flüchtling in Indien zu leben, dass der Mensch keineswegs bisher seine Potentiale erschöpft hat. Er vertritt eine säkulare Ethik. Er sagt, die Religionen sind wichtig, aber was die Menschheit eint, das ist vor allem der Verstand, die Fähigkeit zur Einsicht."

Das Geschenk des Dalai Lama

Der Zweck seines Lebens sei, den Menschen zu dienen, so gut er könne, sagt der Dalai Lama. Sein großes Thema ist die Menschlichkeit und die Überwindung des Egoismus. Zu seinem Geburtstag veröffentlichte der Dalai Lama deshalb ein Musikalbum – als Geschenk an seine Mitmenschen. "Inner Word" – "Innenwelt" lautet der Titel. Die Mantren und die Musik sollen zur inneren Ruhe verhelfen und gegen Stress wirken.

"Om mani padme hum" etwa lautet ein zentrales Mantra im tibetischen Buddhismus, das der Dalai Lama unter dem Titel "Compassion" (Mitgefühl) veröffentlicht hat. Es bedeutet "Edelstein im Lotus" - Buddha ist damit gemeint. Es ist eine Anrufung des Buddhas als des größten Schatzes, den der Mensch besitzen kann.

Mit seinen Botschaften ist der Dalai Lama mehr als ein religiöser Lehrmeister. Mit 85 Jahren erreicht er auch Menschen, die mit Buddhismus nichts zu tun haben.