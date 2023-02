> DAK-Studie: Pflegeheim wird zunehmend zur "Armutsfalle"

Stationäre Pflege in Heimen wird zunehmen zur Armutsfalle. Das ist das Ergebnis einer Studie, die besonders die Auswirkungen massiv gestiegener Kosten in den Fokus nimmt. Trotz erster Reformen in der Pflege erreichen die Belastungen ein Rekordniveau.