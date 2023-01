DAK meldet Krankenstand-Rekord: "Weckruf für die Wirtschaft"

Die Krankenkasse DAK hat bei ihren erwerbstätigen Versicherten im vergangenen Jahr einen Rekord-Krankenstand verzeichnet. Er lag bei 5,5 Prozent, das war der höchste für die DAK-Versicherten gemessene Wert seit Beginn der Analysen im Jahr 1997. Im Jahr 2021 betrug der Krankenstand demnach 4,0 Prozent.

DAK-Vorstand: "Weckruf für Wirtschaft"

Im Durchschnitt fehlten die Beschäftigten 2022 mit einer Krankschreibung fast 20 Tage lang und damit rund 5,5 Tage mehr als 2021. Das ist ein Plus von 38 Prozent. Verantwortlich für den Anstieg seien hauptsächlich Atemwegserkrankungen, hieß es. Diese seien um 172 Prozent auf vier Fehltage pro Versicherten gestiegen.

Zwei Drittel (64 Prozent) der Beschäftigten fehlten im vergangenen Jahr laut DAK mindestens einmal krankheitsbedingt bei der Arbeit. Die Fehltage auf die Erwerbstätigen aller Krankenkassen hochgerechnet, ergeben ein Plus von rund 250.000 Tagen, hieß es. "Dieser Rekord-Krankenstand ist alarmierend und sollte ein Weckruf für die Wirtschaft sein", sagte DAK-Vorstandschef Andreas Storm.

Zwar habe die Corona-Pandemie ihren Schrecken verloren, weil die Zahl schwerer Verläufe deutlich abgenommen habe. Es sei aber wichtig, dass sich die Menschen weiter schützten und am Arbeitsplatz geschützt würden.

Viele Ausfälle im Gesundheitswesen

Die Analyse der DAK-Gesundheit zeigt zudem den höchsten Krankenstand im Gesundheitswesen mit 6,4 Prozent und einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 1,7 Prozentpunkten: Durchschnittlich 23,5 Tage pro Kopf und Jahr fehlten Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Der Anstieg des Krankenstands in Deutschland hängt nach Ansicht der DAK-Gesundheit zum Teil auch mit der neuen elektronischen Meldung der Krankschreibungen zusammen. Seit Anfang 2022 gehen Krankmeldungen von den Arztpraxen direkt an die Krankenkassen. Dadurch erschienen jetzt auch Krankheitsfälle in der Statistik, die in der Vergangenheit nicht erfasst wurden, weil die Bescheinigungen bei den Versicherten liegenblieben.

Für die aktuelle Krankenstands-Analyse wertete das Berliner IGES-Institut die Daten von rund 2,4 Millionen erwerbstätigen DAK-Versicherten in ganz Deutschland aus.

Mit Informatinen von dpa und AFP