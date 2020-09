Dänischer Erfinder gesteht Mord an Journalistin in U-Boot

Am 10. August 2017 war die schwedische Journalistin Kim Wall mit dem dänischen Erfinder Peter Madsen in dessen selbstgebauten U-Boot zu einer Tour aufgebrochen und nicht mehr lebend aufgetaucht. Für die Ermittler und auch die Justiz steht fest: Madsen hat die junge Frau ermordet. Der verurteilte Möder hatte das bisher stets bestritten. In einem am Mittwoch ausgestrahlten Dokumentarfilm hat er jetzt gestanden.

Am Telefon wird der 49-Jährige gefragt, ob er die junge Frau im August 2017 getötet habe. Seine Antwort: "Ja". Und er fügt hinzu:

"Es gibt nur einen Schuldigen, und das bin ich." U-Boot-Erfinder Peter Madsen

Sexuell missbraucht, ermordet, zerstückelt

Madsen wurde im April 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Für die Richter in Kopenhagen stand fest: Der Erfinder hat die 30-jährige Journalistin in seinem selbstgebauten U-Boot sexuell missbraucht, anschließend ermordet und zerstückelt.

Nach dem Verschwinden von Kim Wall hatte der U-Boot-Erfinder zunächst behauptet, sie nach einer Havarie des U-Boots "Nautilus" sicher an Land gebracht zu haben.

Torso der jungen Frau angeschwemmt

Als ihre Leichenteile in der Ostsee gefunden wurden, sagte er, Wall sei bei einem Unfall an Bord ums Leben gekommen und er habe ihre Leiche im Meer entsorgt. Später änderte er seine Version nochmals und sagte, Wall sei nach einem plötzlichen Druckabfall an Bord gestorben.