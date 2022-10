Dänische Regierungschefin kündigt vorgezogene Neuwahlen an

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat vorgezogene Neuwahlen für den 1. November angekündigt. Sie habe Königin Margrethe über diesen Wahltermin unterrichtet, teilte die sozialdemokratische Regierungschefin in Kopenhagen mit. "Wir wollen eine breite Regierung mit Parteien auf beiden Seiten der politischen Mitte", sagte die 44-Jährige.

Druck nach Nerz-Skandal in der Corona-Pandemie

Damit beugte sie sich letztlich einer Forderung der linksliberalen Partei Radikale Venstre, die mit dem Nerz-Skandal in der Corona-Krise zusammenhängt. Die Beliebtheit von Frederiksen ist in den vergangenen Wochen zurückgegangen. Sie wird dafür kritisiert, dass während der Corona-Pandemie der gesamte dänische Bestand von Nerzen in Gefangenschaft getötet wurde. Eine vom Parlament ernannte Kommission prangerte im Juni die Entscheidung der Regierung an, Millionen gesunder Tiere zu töten. Die Regierung wollte damit Menschen vor einer Mutation des Coronavirus schützen. Erst später hatte sich herausgestellt, dass dafür die Rechtsgrundlage gefehlt hatte.

Ultimatum an Frederiksen

Gewählt werden muss in Dänemark alle vier Jahre – in diesem Fall hätte Frederiksen eigentlich Zeit bis zum 4. Juni 2023. Die Radikale Venstre, die Frederiksens nur aus Sozialdemokraten bestehende Minderheitsregierung unterstützt, hatte der Ministerpräsidentin ein Ultimatum gestellt und Neuwahlen gefordert. Ansonsten wollte die Partei ein Misstrauensvotum erzwingen.

Umfragen sagen knappes Ergebnis voraus

Den regierenden Sozialdemokraten wird bei der vorgezogenen Parlamentswahl ein Bündnis aus rechten und ultrarechten Parteien gegenüberstehen. Die jüngsten Umfragen fallen äußerst knapp aus. Demnach kommt der "rote Block" unter Führung der Sozialdemokraten auf 47 bis 50 Prozent. Der "blaue Block" aus Liberalen, Konservativen und drei rechtspopulistischen Parteien kommt demnach auf 49 bis 50 Prozent. Ohne Unterstützung der Abgeordneten aus Grönland und den Färöer-Inseln käme den Umfragen zufolge keiner der beiden Blöcke auf eine Mehrheit der Sitze im Folketing.

Mit Material von AFP, Reuters, AP, dpa