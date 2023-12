Dänische Königin Margrethe II. will im Januar abdanken

Die dänische Königin Margrethe II. will abdanken. Sie wolle am 14. Januar 2024 als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige völlig überraschend bei ihrer im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache am Silvesterabend. Der Rücktritt fällt damit zusammen mit ihrem 52. Thronjubiläum.

Nach OP Nachdenken über die eigene Zukunft

In ihrer alljährlichen, von den Dänen stets aufmerksam verfolgten Silvesteransprache, ging Königin Margrethe auf ihre diesjährige Rückenoperation ein. Die OP sei dank des Gesundheitspersonals gut verlaufen, habe sie aber zum Nachdenken über ihre Zukunft als Königin gebracht. Sie werde den Thron ihrem Sohn, Kronprinz Frederik, überlassen. An diesem Abend wolle sie vor allem Danke sagen – für die Wärme und Unterstützung, die ihr all die Jahre entgegengebracht worden seien, so die Monarchin.

Gaza-Krieg, Klimakrise, Künstliche Intelligenz

Ihre Rede begann die dienstälteste Monarchin der Erde mit Anmerkungen zum Gaza- und zum Ukraine-Krieg, danach ging sie auf die Klimakrise und auch auf Künstliche Intelligenz ein. Nach einem Gruß an die Menschen auf den zum dänischen Königreich zählenden Färöer-Inseln und Grönland verkündete sie völlig überraschend ihren Abdankungswunsch. Dänische Medien bezeichneten die Ankündigung als "absolut historisch". Unter den Schaulustigen, die sich in Kopenhagen auf dem Schlossplatz vor Schloss Amalienborg versammelt hatten, brach nach der Ankündigung spontaner Applaus aus. Margrethe hatte stets betont, bis zum Tod auf dem Thron bleiben zu wollen – bis sie nun an diesem 31. Dezember für die große Überraschung sorgte.