Dänemarks Regierung will Corona-Restriktionen beenden

Trotz Corona-Fallzahlen auf Höchstniveau in Dänemark will die Regierung kommenden Monat alle Corona-Restriktionen aufheben - wie schon einmal im September 2021. Er wolle, dass die Einstufung von Covid-19 als Bedrohung für die Gesellschaft ab dem 1. Februar gestrichen werde, erklärte Gesundheitsminister Magnus Heunicke in einem Schreiben an Abgeordnete des Parlaments.

Das Land hatte bereits vor zwei Wochen Beschränkungen gelockert, Kinos und Musiksäle durften wieder öffnen. Sollte das Parlament nun der völligen Aufhebung der Beschränkungen zustimmen, blieben nur noch Tests und Quarantäneregeln bei der Einreise als Maßnahmen in der Pandemie. Sperrstunden für Restaurants und die Pflicht zum Maske-Tragen würden wegfallen.

Corona-Neuinfektionen steigen, Klinik-Einweisungen nicht

In Dänemark hatte sich die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus früh ausgebreitet und die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf neue Höchststände ansteigen lassen. Am Dienstag registrierte das 5,8-Millionen-Einwohner-Land rund 46.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Die Regierung wolle dennoch einer Empfehlung zur Beendigung der Pandemie-Maßnahmen von Expertenseite folgen, schrieb Gesundheitsminister Magnus Heunicke an das Parlament. Der Expertenrat der Regierung war zuvor zu dem Schluss gekommen, dass die Krankenhauseinlieferungen nicht mehr an die Infektionszahlen gekoppelt seien.

Krankenhäuser nicht an der Belastungsgrenze

Heunicke erklärte dazu, die Corona-Impfquote in Dänemark sei hoch. 3,5 Millionen Menschen und damit mit mehr als 60 Prozent der Bevölkerung in Dänemark hätten bereits eine Booster-Impfung erhalten. Dass die Krankenhäuser nicht überlastet seien, sei zudem darauf zurückzuführen, dass Omikron weniger schwere Krankheitsverläufe verursache. Insgesamt habe man trotz des hohen Standes der Neuinfektionen eine "gute Kontrolle über die Hospitalisierungsraten", so der Minister.

Omikron sorgt für Lockerungs-Debatten

Omikron hat sich in Europa zur vorherrschenden Corona-Variante entwickelt. Wegen der in der Regel milderen Krankheitsverläufe bei einer Infektion mit dieser Variante sowie wegen der zunehmenden Immunität der Bevölkerung durch Impfungen oder überwundene Covid-19-Erkrankungen entscheiden sich derzeit einige europäische Länder für Lockerungen ihrer Corona-Restriktionen oder denken darüber nach. In Deutschland hatten die Regierungschefs von Bund und Ländern am Montag beschlossen, die geltenden Schutzmaßnahmen beizubehalten.