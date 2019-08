Dänemark will Grönland nicht verkaufen - Trump verschiebt Besuch

"Absurde Diskussion"

Frederiksen hatte bekräftigt, dass Grönland nicht zum Verkauf steht. Es handele sich um eine "absurde Diskussion", sagte sie. Grönland ist ein autonomes Außengebiet Dänemarks. Es wird geografisch zwar zu Nordamerika gezählt, gehört aber als autonomes Territorium zu Dänemark. Es ist eisbedeckt und hat nur etwa 55.000 Bewohner. Dafür ist die Insel reich an Bodenschätzen wie Zink, Öl oder Gas.

Trump hatte die Idee, Grönland für die USA zu kaufen, kürzlich vorangetrieben, aber am Sonntag gesagt, das Thema gehöre nicht zu den Top-Prioritäten. Trump hält die Insel für strategisch interessant. Er machte am Montag sogar Witze über das Thema, als er ein bearbeitetes Foto twitterte, das einen riesigen, goldfarbenen Trump-Tower in einem kleinen Dorf in Grönland zeigte. Dazu schrieb er: "Ich verspreche, das Grönland nicht anzutun!"