"Da machen wir nicht mit" - Streit über leichteres Einbürgern

In der Debatte über eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts macht die Union weiter Front gegen die Pläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Der deutsche Pass dürfe nicht entwertet werden, betonte CDU-Generalsekretär Mario Czaja in der "Rheinischen Post". Es müsse weiter gelten: "erst Integration, dann Staatsbürgerschaft".

Herrmann: "Nicht automatisch deutscher Staatsbürger werden"

Auch nach Meinung des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) hat sich die aktuelle gesetzliche Regelung bewährt. "Nicht jeder, der seit Kurzem in unserem Land lebt, kann automatisch deutscher Staatsbürger werden", sagte er dem Deutschlandfunk. Vielmehr müsse jeder gut integriert sein, die deutsche Sprache sprechen und "von eigener Hände Arbeit leben können" - dann seien nach acht Jahren die Voraussetzungen für die Einbürgerungen erfüllt.

Aus den bisherigen Argumenten der Bundesregierung sei für ihn nicht ersichtlich, worin der zwingende Grund bestehe, schon nach fünf oder nach drei Jahren die Staatsbürgerschaft zu verleihen, beklagte der CSU-Politiker. Es gebe kaum ein Land der Welt, in dem man schon nach drei Jahren problemlos die Staatsangehörigkeit erhalten könne. Zugleich kritisierte Herrmann, dass Mitglieder der Bundesregierung mit ihren Aussagen zu den aktuellen Voraussetzungen für Einbürgerungen in der Öffentlichkeit einen völlig falschen Eindruck erweckten. "Da machen wir nicht mit."

Faeser will frühere Einbürgerung ermöglichen

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Ausländer in Deutschland leichter eine deutsche Staatsangehörigkeit erhalten können. Bundesinnenministerin Faeser treibt das Thema nun voran. Nach ihren Plänen sollen Ausländerinnen und Ausländer künftig in der Regel schon nach fünf statt nach acht Jahren einen deutschen Pass bekommen können.

Bei "besonderen Integrationsleistungen" soll dies sogar schon nach drei Jahren möglich werden - beispielsweise wenn Einwanderer besondere schulische oder berufliche Leistungen oder ehrenamtliches Engagement gezeigt haben oder über besonders gute Sprachkenntnisse verfügen. Für Angehörige der sogenannten Gastarbeitergeneration sollen die Hürden für die Einbürgerung gesenkt werden. Die Möglichkeiten zur Mehrfachstaatsangehörigkeit sollen ausgeweitet werden

Vorbehalte in der FDP

Innerhalb der Ampel hat die FDP Vorbehalte. Es sei zwar richtig, dass diejenigen, die in Deutschland lange leben und arbeiten, schneller integriert werden sollten, sagte die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei RTL/ntv. "Aber bevor Frau Faeser das zur Chefinnen-Sache macht, sollte sie erst mal dafür Sorge tragen, dass die, die hier illegal sind, die, die möglicherweise auch gesetzlich aufgefallen sind, dass die erst mal ordentlich zurückgeführt werden."

Ähnlich äußerte sich FDP-Fraktionschef Christian Dürr: "Wer hart arbeitet und gut integriert ist, soll die Möglichkeit bekommen, Deutscher zu werden. Wer sich nicht integrieren will, muss das Land wieder verlassen. Beides gehört zusammen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

CSU-Generalsekretär warnt vor "Ampelzoff"

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai betonte in der "Rheinischen Post", für die vor einem Jahr zwischen SPD, Grünen und FDP vereinbarten Änderungen sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. "Es gibt bisher keinerlei Fortschritte bei der Rückführung und Bekämpfung der illegalen Migration." Die Ampel-Koalition dürfe den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen.

CSU-Generalsekretär Martin Huber bezeichnete es als bemerkenswert, dass sich Djir-Sarai ähnlich äußere wie Unionspolitiker. Damit drohe "schon wieder der nächste Ampelzoff". Ein solcher erneuter Streit der Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP auf offener Bühne führe auch dazu, dass das Grundvertrauen der Bürger in die Politik sinke, warnte Huber.

Integrationsbeauftragte weist Kritik zurück

Der Ko-Chef der SPD-Linken, Sebastian Roloff, wies die Kritik der FDP zurück. "Ich empfehle den Kollegen, sich stärker als verantwortlicher Teil der Koalition zu verstehen und der Union nicht bei der nächsten Kampagne auf den Leim zu gehen", sagte er dem "Handelsblatt". Die FDP habe sich zudem selbst "eine liberale Migrationspolitik auf die Fahnen geschrieben". Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums betonte, es handele sich um ein "zentrales Vorhaben dieser Koalition". Dies sei detailliert im Koalitionsvertrag festgelegt. Es solle ein klares Bekenntnis dazu geben, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei. Nach seinen Worten soll der Gesetzentwurf in den nächsten Tagen in die Ressortabstimmung gehen und dann auch bald ins Kabinett.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), verteidigte Faesers Pläne. "Wir wollen ein modernes Einwanderungsland gestalten. Dazu gehört, dass wir schneller, besser und mehr einbürgern", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei gehe es auch "um die Stärke unseres Landes".

Die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze schrieb auf Twitter: "Absurd, wie man gegen die Modernisierung des Einwanderungsrecht wettern kann. Bin froh, dass das jetzt von der Bundesregierung endlich angegangen wird."

Verband: Nicht auf dem Rücken der Menschen austragen

Der Paritätische Gesamtverband, bei dem zahlreiche Migranten-Organisationen Mitglied sind, warnte derweil davor, die aktuelle Debatte für fremdenfeindliche Ressentiments zu missbrauchen: "Die Kritik der Opposition darf keinesfalls auf den Rücken der Menschen ausgetragen werden und überkommene Vorurteile wieder beleben", betonte Harald Löhlein, Leiter der Abteilung Migration und Internationale Kooperation beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. "Wir erwarten von der CDU und CSU einen konstruktiven Umgang statt populistischer Stimmungsmache."

Eine leichtere Einbürgerung wäre laut Löhlein auch ein Zeichen von Respekt vor den Migrantinnen und Migranten, die ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft seien. Daher begrüße der Verband die Reform des Einbürgerungsrechts , die sich mit langjährigen Forderungen des Verbandes decke.

