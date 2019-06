D-Day-Feierlichkeiten mit der Queen und Donald Trump

In der südenglischen Hafenstadt Portsmouth haben am Mittwoch die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg begonnen. Mit dabei sind die britische Königin Elizabeth II., Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch US-Präsident Donald Trump, der den dritten Tag seiner Großbritannien-Reise absolviert. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und Thronfolger Prinz Charles nehmen an der Gedenkfeier teil.

Die Regierung in London hatte das "größte britische Militärspektakel der jüngeren Geschichte" angekündigt. Beteiligt sind zahlreiche Soldaten, Kriegsschiffe und Militärflugzeuge. Nach den Militärparaden will die Queen eine Ansprache halten. Zum Abschluss fliegen mehrere historische und moderne Militärflugzeuge über das Hafenareal in Portsmouth, dazu werden von einem Kriegsschiff Salutschüsse abgefeuert.

Gedenken an die Kämpfe in der Normandie vor 75 Jahren

Bei der Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg boten die Alliierten die größte Armada der Kriegsgeschichte auf. Die gewaltige Militäroperation vor 75 Jahren war der Auftakt zur Befreiung Frankreichs und Westeuropas von der Nazi-Herrschaft.

3.100 Landungsboote mit etwa 150.000 Soldaten machen sich auf den Weg nach Nordfrankreich, sie wurden von 1.200 Kriegsschiffen und 1.000 Flugzeugen geschützt. Zur Streitmacht der Alliierten am sogenannten D-Day gehörten vor allem US-Amerikaner, Briten, Kanadier, Polen und Franzosen.

Die Deutschen hatten im betroffenen Küstenabschnitt nur etwa 50.000 Infanteristen und wenige Flugzeuge zur Verfügung. Weiter nördlich, wo das Landungsunternehmen irrtümlich erwartet wurde, war der Großteil der Divisionen des Westheeres stationiert.

Eine Tragödie für die Zivilbevölkerung der Normandie

Der D-Day steht auch für Tod und unmenschliches Blutvergießen. Am Abend des D-Day beklagten die Alliierten bereits mehrere Tausend Tote. Auch auf deutscher Seite kamen Tausende Soldaten ums Leben. Im weiteren Verlauf der "Operation Overlord" sollen bis zur Eroberung von Paris im August 200.000 Deutsche und 70.000 Verbündete ums Leben gekommen sein. In der verwüsteten Normandie starben bis zu 20.000 Zivilisten.