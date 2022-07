Cyberkriminologe: "Das Smartphone ist für Kinder nicht geeignet"

Wenn bei den Kindern die Debatte aufs Smartphone kommt, rollen manche Eltern schon mit den Augen. Vor allem gegen Ende der Grundschulzeit vor dem Übertritt in die weiterführende Schule glauben viele Eltern, dass das der richtige Zeitpunkt ist, so ein Gerät zu schenken. Mit dem Smartphone alleine ist es aber nicht getan. Es geht insgesamt darum: Was brauchen Kinder für ein Handwerkszeug für die digitale Welt? Welche Gefahren lauern im Internet, in sozialen Medien und in Messenger-Diensten? Antworten gibt ein Gespräch mit Cem Karakaya, dem Internetkriminologen der Münchner Polizei.

Ohne gesetzliche Regelungen: Smartphone erst ab 16 oder 18 Jahren

In der vierten Klasse der Grundschule sind die Kinder um die 10 Jahre alt. Einem Kind einfach so ein Smartphone in die Hand zu drücken hält Cem Karakaya von der Münchner Polizei für bedenklich. "Ich bin persönliche der Meinung, dass das Smartphone für Kinder nicht geeignet ist. Ich würde sagen, da braucht man sogar gesetzliche Regelungen, dass das Smartphone vielleicht auch erst ab 16, 18 erlaubt ist, wie Alkohol, Rauchen et cetera." Er gebe seiner elfjährigen Tochter schließlich auch nicht den Autoschlüssel und sage: 'Schatz, fahr Du heute, das schaffst du schon.'

Nach Karakayas Worten liegt das Problem aber nicht am Smartphone selbst, sondern an der mangelnden Aufklärung und Sensibilisierung für rechtliche Grenzen.