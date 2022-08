Cyberkriminalität: Identitätsdatenklau auf Online-Jobbörsen

Der Diebstahl ihrer persönlichen Daten kann für Betroffene ein traumatisches Erlebnis sein. Die Täter missbrauchen die Personalien ahnungsloser Menschen, um Straftaten zu begehen. "Und das alles unter der Identität des Opfers", berichtet der Münchner Opferanwalt Marc Maisch.

Bewerberfang mit vermeintlich attraktiven Jobangeboten im Internet

Der Anzeige der angeblichen Firma T. aus München war nicht anzusehen, dass sie gefälscht war. Sie befand sich zwischen authentischen Anzeigen auf einer renommierten Online-Jobbörse. Vermeintlich gesucht wurde ein "Quereinsteiger…" zum Testen von Software.

Der Münchner Peter W., ein 38-jähriger Koch, bewarb sich auf diese Anzeige. Er wollte mit dem Nebenjob seine Finanzen aufbessern. Im Interview mit report München erklärt der Koch: "Es war das Schöne daran, dass ich aus dem Home Office arbeiten konnte." Er habe nach ganz kurzer Zeit Rückmeldung bekommen, so Peter W.: "Ich habe jemanden zur Seite gestellt bekommen, der sich mir per WhatsApp vorstellte, als der Senior der ganzen Firma. Und er sei während der Probezeit mein Begleiter, Berater, Ansprechpartner."

Vorsicht vor Online Bewerbungen mit Video-Ident-Verfahren

Die Kommunikation zwischen Peter W. und der angeblichen Firma läuft über das Handy, über WhatsApp. Auf W.s Frage, wie viele Aufträge er täglich machen könne, antwortet sein Ansprechpartner: "Lieber Herr W., es gibt ein Limit von 2 Aufträgen täglich, zwischen 45 und 150 Euro." Peter W. erhält umgehend seinen ersten "Auftrag": Er soll Handy Apps testen, die angeblich im Probebetrieb sind. In einem so genannten Video-Ident-Verfahren soll er sich registrieren. Dazu muss er mit seinem Personalausweis vor der Kamera sitzen. Mit dem Online-Video-Ident-Verfahren kann man die Identität eines Menschen prüfen. Stimmen Ausweisbild und Person, die sich in dem Videocall zuschaltet, überein? Was Peter W. nicht ahnt: Genau in diesem Augenblick, als er mit seinem Ausweis vor der Kamera erscheint, schnappt die Falle zu. Seine Identität wird gestohlen.

Ermittlungen wegen Betrugs und Geldwäscheverdachts

Im Nu eröffnen die Betrüger verschiedene Konten auf den Namen Peter W. Über diese Konten waschen sie Geld und missbrauchen seine Daten zum Onlineshopping. Doch das erfährt Peter W. erst viel später. Als die Firma für ihn nicht mehr erreichbar ist, schöpft er Verdacht und erstattet bei der Münchner Polizei Strafanzeige. Auch die Banken stellen unterdessen fest: Mit den Konten auf den Namen Peter W. stimmt etwas nicht. Sie sperren alle Konten auf seinen Namen, die von den Betrügern eröffnet wurden, sogar das Konto von Peter W., das er zusammen mit seiner Frau führt:

"Zu diesem Zeitpunkt war das Konto von mir und meiner Frau genutzt. Und wir waren ab diesem Zeitpunkt komplett mittellos. Es war katastrophal." Peter W.

Opfer von Identitätsdiebstahl sollten Strafanzeige stellen

Bei seinem Kreditinstitut kann er sich erklären, übermittelt die Strafanzeige, die er gestellt hat. Doch noch immer hat er bei der Schufa einen Malus. Viele Banken wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Er kann dort weder Konten eröffnen, noch Kredit- oder Maestrokarten beantragen. So geht es nach Recherchen von report München vielen Opfern von Identitätsdatenklau.

Der auf Cyber-Strafsachen spezialisierte Rechtsanwalt Marc Maisch hat Peter W. zu diesem Schritt – sofort Strafanzeige zu stellen - dringend geraten, denn, so Anwalt Marc Maisch, sonst drohten Ermittlungen der Polizei gegen die eigene Person:

"Gerade in den Fällen, bei denen Bankkonten unter dem Namen des Opfers angelegt wurden oder eben Video-Ident-Verfahren gemacht wurden, da kann es sein, dass die Polizei zum Schluss kommt, dass man sich leichtfertig der Geldwäsche strafbar gemacht hat und dann eben selbst zum Beschuldigten in einem Ermittlungsverfahren wird." Marc Maisch, Rechtsanwalt

Keine Prüfpflichten für Online-Jobbörsen

Der Münchner Koch hatte die betrügerische Stellenanzeige auf einer renommierten Online-Jobbörse gefunden. Die Online Jobbörse Indeed teilt auf Anfrage von report München mit. "Wir bedauern es zunächst einmal sehr, dass Menschen im Zuge ihrer Jobsuche bewusst getäuscht und betrogen werden." Jede betrügerische Stellenanzeige sei eine zu viel, man habe von der betrügerischen Anzeige zum ersten Mal durch die Meldung eines Nutzers erfahren.

Müssen Online-Jobbörsen die Anzeigen prüfen? Das zuständige Bundesministerium für Digitales und Verkehr schreibt auf Anfrage noch report München: "Grundsätzlich sind (…) Online-Jobbörsen nach § 10 des Telemediengesetzes nicht verpflichtet, Angebote von Jobanbietern zu verifizieren."

Beste Prävention: Die eigenen Daten schützen

Der Präventionsbeamte der Münchner Polizei und IT-Sicherheitsexperte Cem Karakaya rät zur Datensparsamkeit und zum Selbstdatenschutz. Dokumente bei Bewerbungsgesprächen online zur Verfügung zu stellen, hält Cem Karakaya für falsch: "Wenn die sagen, zeigen Sie mal bitte schon Ihren Ausweis, würde ich sagen, warum? Wenn Sie sich für mich interessieren, geben Sie mir Bescheid. Wir machen Termin aus. Ich komme zu Ihnen sehr gerne." Bei einem persönlichen Gespräch könne man gerne den Ausweis zeigen, aber nicht vor der Kamera, so Cem Karakaya.

