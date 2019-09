CSU-Vize Weber wirbt für Schwarz-Grün im Bund

Geht es nach dem CSU-Europapolitiker Manfred Weber, dann wird Deutschland künftig von Schwarz-Grün regiert. Nicht sofort, sondern mittelfristig, in der nächsten Legislaturperiode. Die große Koalition solle erstmal "regulär beendet werden", sagte Weber in einem Interview mit der "Welt am Sonntag".

"SPD bei Lösung der Zukunftsfragen kaum wahrnehmbar"

Dass die Sozialdemokraten auch künftig als Partner für die Union infrage kommen, glaubt Weber nicht: "Bei der Lösung der Zukunftsfragen ist die SPD kaum wahrnehmbar", findet der CSU-Mann. Deshalb sehe er in einer langfristigen Zusammenarbeit mit der SPD "kein Zukunftsprojekt".

Aus Webers Sicht muss es künftig darum gehen, eine Spaltung unserer Gesellschaft zu verhindern:

"Nur ein Bündnis von Union und Grünen auf Bundesebene kann die gesellschaftlichen Konflikte, die wir in Deutschland haben, befrieden." CSU-Vize Manfred Weber

Die Herausforderung bestehe darin, "Umwelt und Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Wettbewerb, soziale Marktwirtschaft und die Schonung von Ressourcen auf intelligente Weise miteinander zu verbinden".

Kein Spaziergang

Dabei räumt Weber auch ein, dass es nicht leicht werden dürfte zwischen Schwarzen und Grünen. Ein gemeinsames Regieren werde "sicherlich anstrengend". Allerdings hätten die Grünen in den vergangenen Jahren eine große Wandlung vollzogen: "von einer oftmals ideologisierten Partei zu einer Partei, die weiß, dass man in der Verantwortung steht".

Auch in Bayern war Schwarz-Grün schon öfter ein Thema für Planspiele, zuletzt vor der Landtagswahl im vergangenen Jahr. CSU-Parteichef Markus Söder hatte ein solches Bündnis im Freistaat zwar als "kaum vorstellbar" bezeichnet, ganz ausschließen wollte er es aber auch nicht.