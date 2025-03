CSU stimmt Koalitionsverhandlungen mit SPD zu – Kritik wächst

Die CSU hat als erste Partei formal der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen der Union mit der SPD zugestimmt. Der Beschluss fiel am Sonntagmorgen in einer Schaltkonferenz des CSU-Vorstands, und zwar einstimmig, wie die Nachrichtenagentur dpa von Teilnehmern erfuhr.

Dobrindt: Arbeitsgruppen sollen am 13. März starten

Union und SPD hatten zuvor in mehrtägigen Sondierungsgesprächen zentrale Streitfragen aus dem Weg geräumt. Unter anderem wurden die wichtigen Finanzfragen geklärt, der Migrationskurs abgesteckt und eine Reform des Bürgergelds vereinbart. Am Samstag hatten die Verhandler beider Seiten ein entsprechendes Sondierungspapier vorgestellt und ihren Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen. Nach dem CSU-Vorstand müssen auch bei CDU und SPD noch die Parteigremien zustimmen.

Weitere Informationen und Hintergründe zum Sondierungspapier bei tagesschau.de

Die Koalitionsverhandlungen sollen nach CSU-Angaben in wenigen Tagen starten. Die Arbeit in den Arbeitsgruppen solle in der neuen Woche beginnen, sagte CSU-Chef Markus Söder nach Teilnehmerangaben in der Schalte des CSU-Vorstands. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nannte demnach als Startdatum für die Arbeitsgruppen den kommenden Donnerstag, 13. März. Ziel sei, dass diese danach binnen zehn Tagen - bis zum 23. März - fertig würden.

"Wortbruch": Seehofer kritisiert Union

Nach Bekanntwerden der Sondierungsergebnisse fallen die Reaktionen größtenteils kritisch aus - auch aus den eigenen Reihen. Junge-Union-Chef Johannes Winkel etwa vermisst "echte Strukturreformen". In der "Bild"-Zeitung bemängelte er zudem, dass die Verhandler das Thema Wehrpflicht ausgespart haben.

Besonders die Pläne von SPD und Union, die Schuldenbremse zu lockern, um einen Milliardenkredit für Verteidigung und Infrastruktur zu ermöglichen, stoßen auf erhebliche Bedenken.

Der ehemalige CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer warf der Union Wortbruch vor. Die Pläne stimmten "mit dem von uns versprochenen glaubwürdigen Politikwechsel nicht überein", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Das sei "das Gegenteil dessen, was wir vor der Wahl gesagt haben".

Kritik von AfD, Linke und BSW

"Dieses Sondierungspapier ist eine Einigung zum Schaden Deutschlands, die für die geplanten Koalitionsverhandlungen nichts Gutes erwarten lässt", schrieb die AfD auf der Plattform X. Für den Bruch seiner Wahlversprechen und seine Kapitulation vor dem Verschuldungswahn der SPD habe Friedrich Merz lediglich vage Versprechungen und Formelkompromisse in der Migrationspolitik voller Vorbehalte und Hintertüren bekommen.

Von der Linken hieß es: "Das Sondierungspapier der zukünftigen Regierungskoalition zeigt deutlich, welcher Wind in diesem Land wehen soll: Zentrale Themen wie Wohnungsbau, Gesundheit, Stärkung von Familien, gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West oder bezahlbare Lebensmittel werden nebenbei verhandelt oder nicht einmal erwähnt."

Auch die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht hält die Sondierungsergebnisse für völlig unzureichend: "Die Sondierungsbeschlüsse sind ein roter Teppich für die AfD ins Kanzleramt 2029."

Für ähnlich schlecht hält die FDP die Sondierungsergebnisse. Vor allem die massive Aufnahme von Schulden sorgt bei den gerade aus dem Bundestag geflogenen Liberalen für schlechte Stimmung. "Hier werden viele Schulden gemacht, um eine Koalition politisch zusammenzuhalten", so FDP-Fraktionschef Christian Dürr.

SPD, Union – und die Herausforderung durch die Grünen

Es bleibt unklar, ob die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag für das Schuldenpaket erreicht wird. Eine Entscheidung im alten Bundestag soll am 18. März fallen, bevor das Thema anschließend im Bundesrat behandelt wird.

Die Grünen sind derzeit nicht bereit. "Von einer Zustimmung sind wir heute weiter entfernt als in den letzten Tagen", sagte Co-Parteichef Felix Banaszak.

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat den Grünen seine Bereitschaft signalisiert, dass Union und SPD bereit seien, "bei der Infrastruktur auch Klimaprojekte, Umweltprojekte zu berücksichtigen". Aber auch der CSU-Koalitionspartner, die Freien Wähler, haben in Bayern Klärungsbedarf angemeldet.

Lob an den Plänen von Union und SPD kommt derweil vom Deutschen Caritasverband: Präsidentin Eva Welskop-Deffaa betonte auf KNA-Anfrage, dass die geplanten Investitionen in Kitas und Krankenhäuser die soziale Sicherheit stärken werden.

Mit Informationen von dpa , KNA und AFP.