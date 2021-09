CSU-Spitzenkandidat Dobrindt nimmt Laschet in die Pflicht

Mit Blick auf die schwachen Umfragewerte hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet in die Pflicht genommen. Der CDU-Chef müsse beim zweiten TV-Triell am Wochenende die Möglichkeit nutzen, seine Persönlichkeitswerte zu verbessern, forderte Dobrindt im radioWelt-Interview auf Bayern 2. "Das wird von einem Millionenpublikum beobachtet werden. Und da besteht die Chance, den Trend zu brechen", so Dobrindt.

Die schlechten Umfragewerte für die CSU in Bayern seien "vom Bundestrend stark beeinflusst", sagte der CSU-Politiker. "Das verwundert ja auch nicht. Das ist ein sehr auf Personen zugespitzter Wahlkampf, den wir an dieser Stelle sehen."

Dobrindt: Nach wie vor Unterstützung für Laschet

Dobrindt machte deutlich, dass Laschet die CSU hinter sich habe. Man habe sich vor längerer Zeit "in zehn Tagen des Wettbewerbs" innerhalb der Union für Armin Laschet als Kanzlerkandidat entschieden. "Wir unterstützen das jetzt. Jetzt ist der Auftrag da, das Kanzleramt muss erreicht werden für die CDU. Eine andere Variante gibt es nicht. Und dabei hat Armin Laschet unsere Unterstützung."

Laschet müsse nun kämpfen und die zentralen Themen der Christsozialen in den Vordergrund rücken, forderte Dobrindt. Als Beispiel nannte er geplante Entlastungen für Familien, Alleinerziehende und Unternehmen.

Warnung vor Rot-Rot-Grün

Alexander Dobrindt verteidigte im Bayern 2-Interview außerdem die Warnungen vor einem Linksrutsch in Deutschland. Rot-Grün-Rot könne den Umfragen zufolge Realität werden.