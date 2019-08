CSU: Sparen für den Klimaschutz soll Zinsen bringen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Wer sein Geld in einer staatlichen Klimaschutz-Anleihe anlegt, soll jährlich zwei Prozent bekommen. Und mit dem eingenommenen Geld soll der Staat kostspielige Klimaschutz-Maßnahmen finanzieren und fördern. Abwickeln könnte das Ganze die Staatsbank KfW, die auch jetzt schon viele Umweltschutzmaßnahmen durch günstige Kredite fördert.

Die CSU setzt auf ihr Klimaschutz-Konzept "4K"

Schon Ende Juli hatte Dobrindt in einem Interview ein paar Punkte des geplanten Klimaschutz-Konzepts der CSU verraten: "4K" soll es heißen - und es soll helfen, den CO2-Ausstoß zu senken. "4K" steht dabei für "Kreislauf-Konzept Klimainvestitionen Klimainnovationen".

Jetzt hat der Landesgruppenchef in der "Bild am Sonntag" die Vorstellungen näher erläutert: Die "Klimainvestitionen" könnten über eine staatliche Anleihe aufgebracht werden. Anteile an dieser Anleihe könnte jeder Sparer kaufen - dafür wird ihm ein Zins von zwei Prozent jährlich garantiert. Die Anleihe sollte nach Dobrindts Vorstellungen gute zehn Jahre laufen - bis 2030 also gäbe es die Garantiezinsen.

"Eine Bürgerbewegung für das Klima"

Das Geld, das auf diese Weise eingenommen wird, könnte dann genutzt werden, um "Klimainnovationen" zu finanzieren. "Klimaschutz braucht jetzt Milliardeninvestitionen in klimafreundliche Technologien", sagte Dobrindt der Bild am Sonntag. "Wir haben eine echte Chance auf eine breite Bürgerbewegung für das Klima."

CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder hat die Bedeutung des Klimathemas für die CSU ebenfalls erkannt - und um die Kleinsparer sorgt er sich auch. Hatte er doch erst vor wenigen Tagen einen gesetzlichen Schutz vor Strafzinsen für Sparer angemahnt.

Die CSU-Zentrale soll klimaneutral werden

Und auch Generalsekretär Markus Blume spricht über die Wichtigkeit des Klimaschutzes: Der "Augsburger Allgemeinen" sagte Blume am Wochenende: "Wir sind gerade dabei, die CSU-Landesleitung klimaneutral zu machen...Wir setzen auch schon seit Jahren auf Elektrofahrzeuge, aber das reicht natürlich nicht, um klimaneutral zu sein."

Und deshalb denkt die CSU jetzt noch weiter, wie Blume bestätigt: "Wir reden auch darüber, dass künftig die Werbekugelschreiber aus Holz sind und nicht aus Plastik. Unser Ziel steht: Wir wollen die erste klimaneutrale Parteizentrale sein."

Koalitionspartner wirft der CSU "Phrasendrescherei" vor

Beim Koalitionspartner Freie Wähler löst die CSU-Klima-Initiative Verwunderung aus: Generalsekretärin Susann Enders wirft Blume "Phrasendrescherei" vor. Das Thema müsse "ernsthaft, ohne Floskeln und ohne sprachliche Überhöhung" angegangen werden. Dabei gehe es um die Frage der Glaubwürdigkeit, so Enders.

Große Ankündigungen seien keine Lösung für die Probleme im Klima- und Naturschutz. Und wörtlich: "Wer sich ein Tutu anzieht, ist noch lange keine Primaballerina."