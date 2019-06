CSU setzt sich im Streit um Grundsteuer durch

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lässt es sich nicht nehmen, den nächtlichen Kompromiss zur Grundsteuer am Vormittag nochmals ausführlich zu erklären: Die Länder könnten künftig vollumfänglich mit einer eigenen Gesetzgebung zur Grundsteuer abweichen, sagt er dem ARD-Hauptstadtstudio. Bayern habe sich zu 100 Prozent durchgesetzt.

Länder haben Freiheit bei der Grundsteuer

Im Klartext heißt das: Die Länder gestalten die Grundsteuer so aus, wie sie das wollen. Das war nicht der Plan der SPD. Malu Dreyer, eine der drei kommissarischen SPD-Vorsitzenden, räumt ein: Es handele sich nicht um das "Lieblingsmodell" ihrer Partei. Aber es sei ein "vertretbarer Kompromiss".

Das betont auch ihr Kollege im Parteivorsitz, Thorsten Schäfer-Gümbel: "Die Kuh ist vom Eis", sagt er. Wichtig sei der SPD gewesen, dass es nicht zu einem Steuerwettbewerb unter den Ländern komme – durch einen bundesweit einheitlichen Bewertungsmaßstab sei dies nun gewährleistet. Die Länder hätten aber die Möglichkeit, davon abzuweichen.

CSU will Grundsteuer nach der Größe des Grundstücks

Die CSU wollte diese Öffnungsklausel von Anfang an und wird sie, wie CSU-Landesgruppenchef Dobrindt umgehend ankündigt, auch in Anspruch nehmen. Den Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, den Wert der Immobilie als Grundlage zu nehmen, hatte die CSU von vornherein abgelehnt. In teuren Lagen führe das zu erheblichen Mehrbelastungen für die Mieter, so die Begründung; denn die Steuer darf auf die Miete umgelegt werden. Die CSU will die Grundsteuer nun auf Grundlage der Grundstücksgröße berechnen.

SPD: Länder sollen nicht vollkommen ausscheren

Dass die Länder allerdings zu 100 Prozent abweichen können, wie Dobrindt nicht müde wird zu betonen, sorgt in der SPD bereits für Ärger. Der kommunalpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Bernhard Daldrup, sagte der Süddeutschen Zeitung, die Öffnungsklausel zersplittere das Recht und belaste die Wirtschaft. Er halte dieses Hauruck-Verfahren für unseriös.

Gesetz möglicherweise nächste Woche im Bundestag

Noch vor der parlamentarischen Sommerpause soll der Gesetzentwurf zur Grundsteuer in den Bundestag eingebracht werden – also schon in der kommenden Woche. Alexander Dobrindt ist zuversichtlich, dass das gelingt.

Ob die Neuregelung des Gesetzes dann aber auch, wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert, zum kommenden Jahr in Kraft treten kann, ist offen: Dafür ist eine Grundgesetzänderung nötig. Und um die dafür notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit zu bekommen, müssen auch Teile der Opposition zustimmen.