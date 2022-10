CSU-Parteitag: Warnung vor Isolierung Deutschlands

Der "Doppelwumms" von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine: Für den Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), sind das Beispiele für eine zu eigensinnige Politik der Bundesregierung. Beim CSU-Parteitag warf Weber Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor, "nichts davon" mit der EU-Kommission abgestimmt zu haben.

Weber: Ampel "liefert nur Egoismus"

Der EVP-Chef betonte, im Vergleich zur Regierung von Angela Merkel (CDU) habe Deutschland eine Regierung die "sehr national entscheidet". Die Ampel sei pro-europäisch angetreten und liefere nur "Egoismus". Weber sprach von einer "Blockadehaltung" Berlins mit Blick auf einen gemeinsamen Gaspreisdeckel.

Kritik äußerte Weber auch an Alleingängen bei der Energie-Beschaffung. Man brauche hier eine gemeinsame europäische Energie-Einkaufspolitik. Zuletzt sei es so gewesen, dass die Energieminister von Deutschland, Österreich, Italien und anderen Staaten einzeln versucht hätten auf dem Weltmarkt Gas zu beschaffen. Letztlich führe all das zu höheren Energiepreisen für die Menschen in Deutschland.

Beim EU-Gipfel vor gut einer Woche in Brüssel hatten sich die EU-Mitgliedsstaaten allerdings laut Kanzler Scholz "zusammengerauft" - gemeinsame Gaseinkäufe sollen demnach nun möglich werden.

Sorge um Achse Berlin-Paris

Im Fernsehsender Phoenix hatte Weber zudem ein Abkühlen des deutsch-französischen Verhältnisses bedauert. Er machte das unter anderem an den abgesagten deutsch-französischen Konsultationen fest. Das sei "kein gutes Signal in dieser Zeit", beklagte er. Die Bundesregierung müsse achtgeben, dass man in Europa nicht als jemand wahrgenommen werde, der immer weniger Koordinierung wünsche.

Merz: Franzosen, Polen und Italiener sind "immer Freunde"

"Nur wenn Europa gelingt, haben wir eine Chance", rief auch CDU-Chef Merz den Delegierten beim CSU-Parteitag zu. Und mahnte: Die Franzosen seien zwar "ein komplizierter Partner, ein kompliziertes Land", aber er habe einen Satz seines Parteifreundes und Ex-Finanzministers Wolfgang Schäuble verinnerlicht: "Der französische Finanzminister ist mein Freund, egal wie er heißt". Das sei eine Frage der "inneren Haltung". Gleiches gelte für Polen "unseren Partner im Osten" und auch für Italien.

Erst vor wenigen Wochen hatte Italien ein rechtes Regierungsbündnis gewählt. Auch er habe sich das anders gewünscht, gab Merz zu, aber: "Glaubt jemand, dass wir die Probleme des Kontinents lösen, wenn wir Italien ausschließen?" Und er gab zu bedenken, dass das Bündnis unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni demokratisch gewählt worden sei: "Was maßen wir uns an, darüber zu urteilen, wie die Italienerinnen und Italiener gewählt haben?"

Söder: Scholz düpiert gesamte Europäische Union

Bereits am Freitag hatte CSU-Chef Markus Söder die Ampel-Regierung unter anderem für ihre Europapolitik scharf kritisiert. "Olaf Scholz düpiert die gesamte Europäische Union", beklagte Söder. "Ich kann mich nicht erinnern, wann Deutschland so isoliert war im europäischen Umfeld." Die "Absage" an Frankreich sei "ein schwerer Schaden für unser Land". Er rate dringend zu mehr Kooperation "statt zu arroganter Konfrontation".

CSU will mehr Kooperation bei Verteidigungspolitik

Das forderte EVP-Fraktionschef Weber auch mit Blick auf eine europäische Verteidigungsunion. Dies könne nur gemeinsam mit Paris gelingen, so Weber bei Phoenix. Er plädierte für eine stärkere Kooperation auf militärischem Gebiet und schlug vor, mit Emmanuel Macron auch über die Verteidigung mit Atomwaffen zu sprechen. "Wir müssen mit den Franzosen diskutieren, ob der französische Atomschutzschirm nicht auch für ganz Europa gelten kann", sagte der EVP-Chef.

Merz: Keine "Zeitenwende" bei Verteidigungsetat

Auch der CSU-Außenpolitiker Florian Hahn fordert mehr Zusammenarbeit in Europa, um "sicherheitspolitische Abhängigkeiten" zu verringern. Der Ampel wirft er "Wortbruch" vor. Deutschland werde auch in den kommenden Jahren das Zwei-Prozent-Ausgabenziel der Nato für Verteidigung nicht erreichen.

Kritik, die Unionsfraktionschef Merz untermauerte: Um 300 Millionen Euro werde der Verteidigungsetat abgesenkt. Das sei das Gegenteil von dem, was Scholz in seiner "Zeitenwende-Rede" zugesagt habe. Unter großem Applaus stellte Merz klar: "Wir müssen verteidigungsfähig bleiben auf dieser Welt, damit wir Frieden und Freiheit verteidigen."