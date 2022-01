CSU kritisiert Faesers Vorstoß zur Asylpolitik

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lehnt den Vorstoß von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ab, in der EU eine "Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten" zu schmieden. "Der Vorschlag der neuen Bundesinnenministerin geht völlig am Willen der breiten Mehrheit der deutschen Bevölkerung vorbei", sagte Herrmann der Deutschen Presse-Agentur.

Er kritisierte: "Jedes Signal, noch mehr unqualifizierte Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen zu wollen, ist fatal. Es wird die Sozialkassen belasten und zugleich das Erreichen der Klimaziele erschweren."

Blume: "Einladung an alle Welt"

Unterstützung erhält Herrmann von Markus Blume. Der CSU-Generalsekretär twitterte, das letzte, was Deutschland jetzt brauche, sei ein Vorschlag in Richtung "Einladung an alle Welt". Deutschland schultere seit Jahren den Hauptteil der humanitären Verantwortung in der EU.