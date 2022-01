CSU-Klausur: Zwischen Sachthemen und Söders Personaltableau

Auch diesmal waren es keine einprägsamen Bilder vom Zwiebelturm-Kloster Seeon in der Landschaft des Chiemgaus. Stattdessen gab es für die CSU-Abgeordneten viele kleine Kacheln mit Gesichtern einer Videokonferenz zu sehen.

Im vergangenen Jahr hatte immerhin eine Präsenzklausur im Landtag stattgefunden. Doch diesmal entschied sich die CSU-Fraktion aufgrund der rasant wachsenden Omikron-Welle kurzfristig dazu, ihre Klausur doch nur digital abzuhalten. Videokonferenz statt Winterklausur also, virtuelle Hintergrundbilder statt Bilder vor verschneiter Kulisse.

CSU will Bürger und Industrie entlasten

An den Zielen der Winterklausur ändert das wenig: Die Abgeordneten wollen die Themenfelder abstecken, die die CSU in den nächsten Monaten beackern möchte: allen voran Pflege, Wirtschaft und Sicherheit.

Ein wichtiger Punkt: die hohen Energiepreise. Der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der CSU-Fraktion, Sandro Kirchner, will die Bürger entlasten bei "unnötigen Energieumlagen". Das gelte für Verbraucher und Industrie, sagt er. Außerdem sei die Bundesregierung aktuell gut beraten, deeskalierend gegenüber Deutschlands wichtigsten Rohstoffpartner Russland aufzutreten, nur auf diesem Wege könnten sich die Preise entspannen, argumentiert der CSU-Energieexperte.

Energiewende mit Gaskraftwerken und Wasserstoff

Ein wichtiges Thema für die CSU ist auch in diesem Jahr die Energiewende. Laut CSU müssen Gaskraftwerke die Versorgungssicherheit garantieren, so die Forderung an die Bundesregierung. In Zukunft setzen die Christsozialen aber auch auf Wasserstoff. Doch wo soll der grüne Wasserstoff herkommen? Gerne würden sich die CSU-Abgeordneten nicht von allzu fernen Mächten abhängig machen und dafür im europäischen Bereich eine Wasserstoffproduktion vorantreiben.

CSU: Kontrolle von Pflegeeinrichtungen zu uneffektiv

Auch im Bereich Pflege stellt die Landtags-CSU vor allem Forderungen an die neue Bundesregierung, der die Christsozialen nach 16 Jahren nicht mehr angehören. Die Kontrolle von Pflegeeinrichtungen müsse effektiver und weniger bürokratisch sein, fordert Fraktionschef Thomas Kreuzer nach einem Gespräch mit dem Pflegeexperten Claus Fussek.

Die Löhne in müssten steigen, betont Kreuzer, auch deswegen brauche es Verbesserungen bei der Pflegeversicherung. Von der Bundesregierung erwartet der CSU-Fraktionschef deswegen, dass die Pflege effektiver und besser werde. Pflege müsse auch in Zukunft klappen.

Aussprache mit Söder entfällt

Eine Aussprache mit CSU-Parteichef Söder gab es nicht. Die Tagung wurde nicht nur ins Digitale verlegt, sondern auch um einen Tag verkürzt. Söders Grundsatzrede mit anschließender Aussprache soll in Präsenz nachgeholt werden. Heute gab es nur ein Grußwort des bayerischen Ministerpräsidenten.

Laut Fraktionschef Kreuzer hat Söder dabei zusammengefasst, was jetzt zu tun sei. Die Worte seien sehr gut aufgenommen worden, er habe den Nerv der Abgeordneten getroffen. Ob das tatsächlich stimmt, lässt sich in einer Videokonferenz schwer sagen, digitaler Applaus ist immer gleich, der in Präsenz kann sehr stark variieren - von höflich bis frenetisch.

Personelle Änderungen im Kabinett?

Gut zugehört haben die Abgeordneten allerdings: Insbesondere als Söder Teilnehmern zufolge davon sprach, er wolle "Teams präsentieren" – ein Hinweis, dass sich personell etwas ändern könnte, unter anderem im Kabinett. In der Landtagsfraktion wird schon seit längerem über eine Umbildung spekuliert.

Gleichzeitig wächst unter den Abgeordneten die Nervosität. Sie schauen nämlich schon auf die Landtagswahl im Herbst 2023 - schließlich wird es für sie darum gehen, ob sie ihr Abgeordnetenmandat verteidigen können. Das historisch schlechte CSU-Ergebnis bei der Bundestagswahl führt da nicht unbedingt zu Gelassenheit.