vor etwa einer Stunde

CSU: Gleichberechtigung muss sich auf Wahllisten zeigen

Die CSU will bei der Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl konsequent auf Gleichberechtigung achten. Generalsekretär Blume kündigte gegenüber dem BR an, dass auf den vorderen Plätzen Männer und Frauen in ausgewogenem Verhältnis stehen werden.