vor einer Minute

CSU denkt über automatische Steuerbremse nach

Die CSU-Landesgruppe will verhindern, dass die Bürger immer stärker durch Steuern belastet werden. Für die Klausurtagung ab 3. Januar im Kloster Seeon liegt der Vorschlag einer automatischen Steuerbremse auf dem Tisch, so die "Welt am Sonntag".