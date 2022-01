Covid-Patienten: Intensivmediziner beklagt ungenaue Datenlage

Es gebe einen mangelnden Überblick über die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern - das hat der Leiter des DIVI-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, in der BR24 Rundschau beklagt.

"Was uns wirklich fehlt, ist, insbesondere bei Omikron, wenn sich die Infektionszahlen sehr stark aufbauen, dass wir in Real-Time-Geschwindigkeit die Zahlen derjenigen haben, die ins Krankenhaus kommen", sagte der Intensivmediziner in dem Gespräch.

Über die Intensivstationen habe man dank des DIVI-Intensivregisters seit zwei Jahren einen guten Überblick. "Das Gleiche fehlt uns aber für die Krankenhauspatienten und -patientinnen", so Karagiannidis. Dadurch, dass Omikron im Vergleich zu Delta etwas milder verlaufe, werde es auch auf den Normalstationen mehr schwere Fälle geben. Notwendig sei eine transparente Datenerhebung in Echtzeit: Denn Daten über die Covid-Aufnahmen ins Krankenhaus seien derzeit deutlich zeitverzögert.

Ein Drittel des Krankenhauspersonals könnte ausfallen

Angesichts der Omikron-Welle müsse man damit rechnen, dass bis zu 30 Prozent des ohnehin knapp bemessenen Krankenhauspersonals ausfallen könnte. "Das bedeutet, wenn ich dann zeitgleich viele Patienten und Patientinnen habe - dann komme ich schon in Versorgungsschwierigkeiten, die auch völlig unabhängig von der Intensivstation sind." Wichtig sei die Datengrundlage auch mit Blick auf den nächsten Herbst und Winter, in dem mit Influenza, Covid und RSV viele Atemwegsinfektionen gleichzeitig drohen.

Vollständige Digitalisierung gefordert

Die Datenerfassung in Alten- und Pflegeheimen, die etwa von Patientenschützern gefordert wird, soll aus Sicht von Karagiannidis erst in einem zweiten Schritt erfolgen. Denn dort sei etwa die Digitalisierung nicht so weit fortgeschritten wie im Krankenhaus.

Die Erfassung von Daten dürfe die Mitarbeitenden nicht zusätzlich Zeit kosten, findet Karagiannidis: "Es darf nicht so sein, dass die Datenerhebung wieder zulasten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht, die wirklich am Patienten arbeiten oder an dem älteren Menschen, sondern das muss vollautomatisiert funktionieren."