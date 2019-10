Countdown zum Mauerfall: Parole "Hofbräuhaus"|28.10.1989

Flucht durchs Maisfeld

Viele nutzen die Gelegenheit zur Flucht – entweder auf eigene Faust oder über die bundesdeutschen Botschaften in Warschau, Budapest und Prag.

Auch das Ehepaar Hellermann aus Zwickau will in den Westen. Ein erster Versuch scheitert – im zweiten Anlauf dann die Ankunft in der ersehnten Freiheit. Cornelia Hellermann erinnert sich genau, wie die Familie damals mit der Angst im Nacken durch Maisfelder in die Freiheit rannte: "Ich weiß nicht, ob ich das heute noch könnte". Mit nicht mehr als den Kleidern am Leib kommen Cornelia Hellermann und ihr Mann schließlich in einer Flüchtlingsunterkunft am Chiemsee an.

Wie das Hofbräuhaus-Lied den Hellermanns beim Schmuggeln half

Dort lernen sie zwei einheimische Lehrer kennen, die gerade eine Klassenfahrt in die DDR planen. Die beiden Männer erklären sich bereit, persönliche Dinge von Cornelia Herrmann aus der DDR zu schmuggeln:

"Die beiden Lehrer waren dann in Weimar in der Jugendherberge. Meine Eltern sind mit einem Koffer für mich mit warmer Kleidung und Papieren dorthin gefahren und standen vor der Jugendherberge, wo sie nicht wussten, wen sie ansprechen sollten: wer war da wer? Dann kamen die beiden Herren und haben gesungen - "In München steht ein Hofbräuhaus". Das war die Parole." Cornelia Hellermann