Countdown Mauerfall: Wer zu spät kommt|21.10.1989

Ein guter Rat unter Genossen

Auch der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow hat mit Rehen eher wenig am Hut - anders als der fast schon fanatische Jäger Erich Honecker. Nur was politische Reformen betrifft, muss der Russe den ersten Waidmann der DDR zum Jagen tragen. Seinen berühmten Rat an den DDR-Genossen - „wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ - hat er so allerdings nie formuliert. Wörtlich übersetzt lautet das Zitat:

„Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren".

Moskau legt nach

Das war vor zwei Wochen, am 7. Oktober, bei Gorbatschows Ost-Berlin-Besuch zur Feier von "40 Jahren DDR". Jetzt legt eine sowjetische Zeitung nach, kritisiert erstmals den Personenkult um Honecker und fasst zusammen: Die DDR-Führung habe eine Mauer ohne Fenster und Türen errichtet.