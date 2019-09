Countdown Mauerfall: Vaclav Havels Brandrede |15.10.1989

15. Oktober 1989, ein Sonntag. In der Warschauer Botschaft der Bundesrepublik Deutschland warten inzwischen 1.300 DDR-Bürger auf ihre Ausreise in den Westen. In der Frankfurter Paulskirche wird derweilen der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit: Ein leerer Stuhl. Hier sollte eigentlich der Preisträger sitzen, Vaclav Havel. Er ist nicht angereist, weil ihm die tschechoslowakischen Behörden dann die Rückkehr verweigert hätten.

Noch 25 Tage bis zum Fall der Mauer.